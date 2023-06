Appel à projet : l'ADEME lance un fonds tourisme durable 2023

L'ADEME mise beaucoup sur le tourisme pour changer les habitudes de toutes et tous. C'est par là que passe bon nombre de problématiques environnementales prioritaires : transports, alimentation, bâtiment, pollution des littoraux, gestion de l'eau... Le tourisme touche à tous les domaines.C'est aussi un outil de sensibilisation idéal. Les vacances sont le moment où on est le plus ouvert à la découverte et possiblement aux changements. Plus détendus, nous sommes plus disponibles que dans le quotidien. En rentrant chez soi, on a envie de prolonger les vacances et garder les bonnes habitudes est souvent un premier pas.Le secteur constitue donc un enjeu. L'ADEME investit beaucoup pour le faire évoluer. L'agence de la transition écologique profite de ce début juin pour lancer b[un appel à projet pour son fonds tourisme durable], qui vise à soutenir le développement du slow tourisme et de l'écotourisme.