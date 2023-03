L'ADEME veut positionner le tourisme comme "axe structurant"

Pour bien commencer l’année 2023, l’ADEME publiait le mois dernier un fascicule reprenant les grandes lignes de son plan stratégique pour le tourisme sur les 2 années à venir.



Ambitieuse et complète, cette stratégie est dans la continuité de ce que l’ADEME a déjà mis en place, et trace un sillon qui se veut durable, dans tous les sens du terme.



C’est que, pour l’agence, le tourisme est un secteur clé pour l’économie française, transversale (il joue un rôle dans différentes filières et différents territoires) et, à ce titre, un enjeu important dans la transition écologique du pays.



Et d’indiquer : « En France, le tourisme est responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), de pressions sur les ressources naturelles (ex : jusqu’à + 211 % de consommation annuelle d’eau et + 287 % de consommation annuelle d’énergie pour les territoires fortement touristiques), de production de déchets (+ 27 % par rapport à la moyenne nationale)… ».



Fonds Tourisme Durable, Plan Montagne, Plan Destination France, projets tournés vers le cyclotourisme et ses infrastructures… Diverses actions sont d’ores et déjà à l’œuvre pour aider le secteur à évoluer.



Dans ce cadre, l’ADEME plante son décor pour les 2 prochaines années avec une « stratégie pour la transition écologique et la transformation du secteur du tourisme 2023-2025 » .