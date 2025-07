C’est une belle initiative, sauf que chaque région crée son propre fonds de ressources et ses autodiagnostics, donc tout est doublonné.



Le problème du secteur reste toujours le même : l’État va décider et prendre une direction, puis les régions, les départements et les ETI vont faire différemment.



Nous devrions mettre de la cohérence dans le millefeuille des compétences partagées, en redistribuant les responsabilités,

Nous ressentons cet effet Trump un peu partout. Les discours sont décomplexés et chacun vise toujours plus, sans se questionner sur les conséquences. Nous voudrions que notre pays, qui inspire tant de destinations touristiques, montre au monde qu’une autre voie de développement est possible.



Cette vision de faire rentrer plus d’argent répond à des visées électoralistes. Les caisses de l’État sont vides, nous ne savons pas où aller chercher des fonds, donc on va regarder ce qu’il est possible de faire dans le tourisme.



Ce n’est pas dans ma nature, loin de là, mais actuellement, je suis un peu inquiète, car il y a une dichotomie très importante entre l’urgence de la situation, les actes et le traitement dans les médias.



Nous sommes bloqués dans le triangle de l’inaction : ce n’est pas à moi de faire, mais à l’autre,

Il y a aussi eu la création de l’Observatoire du tourisme durable et de France Tourisme Durable, un outil au service des professionnels. "" conseille la présidente de l'association.Dans ce coup de gueule, il n’est pas question d’entrer dans une ère d’obscurantisme, où chacun reste chez soi, bien au contraire.Les Acteurs du Tourisme Durable militent plutôt pour redonner du sens aux vacances et permettre au plus grand nombre de partir, tout en respectant l’environnement.Une croissance joyeuse et vertueuse qui n’exclut pas le plus grand nombre." déplore-t-elle.