Betty Rech (ATD) : "Le développement durable ne signifie pas décroissance" [ABO]

Je ne sais pas si ce n’est pas possible, mais il faut des clés, un plan et des moyens pour y arriver.



Dans le dossier de presse du Comité interministériel du tourisme, quelques mesures abordaient la thématique du développement durable du tourisme. C’est peu, il faut espérer que cela va gagner en importance.



Pour reprendre les propos tenus dans le cadre de la tribune du colloque d’Alliance France Tourisme, aujourd’hui, nous n’avons plus le luxe de penser uniquement à travers le prisme des objectifs économiques. Il faut avoir conscience des impacts de l’industrie.



Il est important d’agir, de montrer qu’il est possible d’être acteur du changement. Nous sommes pragmatiques chez ATD. Nous ne sommes pas là pour dire que nous ne voulons plus de tourisme, bien au contraire, une autre voie est possible.

Je pense que pas mal d’acteurs se sont saisis du sujet et n’en parlent plus, tout simplement parce que c’est devenu la nouvelle norme. En revanche, il reste encore une part importante à convertir, sensibiliser et à faire monter en compétence.



Jusqu’à la fin des années 2010, il y avait une dynamique forte, soutenue par des politiques publiques et des institutionnels, puis cela a ralenti progressivement.



On voit, dans les discours, que la priorité n’est peut-être plus au développement durable.



Nous aimerions faire comprendre que le développement durable ne signifie pas décroissance ou remise en cause de tous les enjeux économiques. Il existe un marché, une partie de la clientèle est sensibilisée. Pourquoi ne pas appliquer les principes de durabilité à tous les clients, même à ceux qui ne s’en préoccupent pas ?



Dans la montée en qualité de l’industrie, nous devons intégrer ce volet durabilité, comme c’est déjà le cas avec le Label Destination d’Excellence. Cela doit devenir la norme. Mais nous n’en sommes pas encore là.