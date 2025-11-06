Le tourisme durable est mort, vive le… post-tourisme durable ! [ABO]

" "Quand je vois les acteurs ici présents se questionner sur l’impact social de leur business, c’est déjà une belle victoire ", se félicite Caroline Le Roy.



Ces trois jours ont permis de mettre des mots sur des maux, mais surtout d’apporter des outils concrets pour faire bouger les lignes.



Pour mener à bien la bataille de l’impact à destination, il ne suffit pas de bien payer ses fournisseurs, il faut avant tout bien les choisir. Une idée qui rejoint l’analyse formulée par Myriam Tord, du HelpDesk lors d’une table ronde à l’IFTM Top Resa.



Si les voyageurs ne franchissent pas la porte d’une agence en exigeant que leur séjour soit durable, c’est sans doute parce qu’ils estiment que le réseau de distribution ou le TO a déjà fait le tri.



Une sorte de curation éthique où les prestataires sont choisis pour garantir des salaires justes, le respect des animaux et une approche responsable.



Lors des prises de parole des différents réceptifs, chacun a tenu à rappeler que la volonté de rendre le tourisme plus durable n’est pas l’apanage des dirigeants français réunis dans le Vaucluse.



" Nous mettons en place des actions pour limiter notre impact sur l’environnement,, comme la suppression des bouteilles plastiques, mais il est plus difficile d’agir sur les transports.



Nous concentrons nos efforts pour redistribuer les retombées économiques à un maximum de Tanzaniens.



Nous créons des activités pour soutenir les communautés locales, organiser des safaris responsables, limiter notre empreinte et financer des projets sociaux.



Ainsi, 85 % du prix du voyage revient directement à des Tanzaniens " explique Emilien Chavetet, directeur du réceptif Endallah, à l’initiative du projet Eco Tanzania.



Et ce n’est pas tout. Sur les 20 % de marge, 3 % sont reversés à l’économie locale, soit 70 000 euros en 2024.



Cette somme a permis de construire le restaurant solidaire Mama Umoja, géré par trois femmes tanzaniennes, en remplacement des tristement célèbres lunch boxes distribuées pendant les safaris.



Une démarche de haute responsabilité sociale, qui n’est pas neutre économiquement. Le prix de vente est 7 à 8 % plus élevé que celui des concurrents.



" Nous achetons plus cher pour être écoresponsables, ce qui entraîne une baisse des volumes et cela sur notre première destination.



En énumérant les actions d’Eco Tanzania, les clients comprennent mieux la valeur du voyage, même pour un simple plateau-repas.



Nous devons savoir raconter le prix, expliquer ce qu’il représente vraiment pour le voyageur comme pour la destination ", conclut Jean-Christophe Guérin, le président des Compagnies du Voyage, dont dépend le réceptif.



Entre la fin du mois et la fin du monde, ATR a choisi de ne pas essorer ses prestataires pour bien choisir ses combats.