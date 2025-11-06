Nous nous préparons à bord pour accueillir la presse pour le G7 qui va se tenir plusieurs jours à Gênes en Italie. Nous sommes en juillet 2001.



Trois navires de la compagnie sont réquisitionnés et les deux plus grands accueilleront les chefs d’Etat. Dans le nôtre, le plus petit des navires (et le plus ancien), ce seront des journalistes.



Des semaines auparavant, nous avons une multitude d’exercices : drill contre le feu, mais surtout des « Bomb Threat ». Et ce drill est particulièrement pénible pour les membres d’équipage : tant que nous n’avons pas tous trouvé les 5 bombes factices, placées un peu partout dans le navire, nous n’arrêterons pas de chercher. Et cela nous « mange » les heures de repos, les heures où l’on peut sortir et aller faire un tour dans ces ports grecs si charmants.



Je me souviens de la technique pour toucher les rideaux, en plaçant la main délicatement et en tournant doucement dans le sens des aiguilles d’une montre car il ne faudrait pas faire exploser la bombe… Les radios doivent être éteintes, ainsi que le téléphone portable (des Nokia) à l’époque. Nous ne communiquons que par le bouche-à-oreille ou avec les quelques téléphones fixes placés sur les murs.



Cela fait quelques jours que nous n’avons pas fait d’exercice de sécurité. Et c’est tant mieux, car trop c’est trop. Et pas productif. Mais oui, nous (les officiers) avons tous les deux ou trois jours des meetings à la passerelle , des updates, des nouvelles instructions venant du bureau.



C’est un grand évènement le G7, mais je sens que le Commandant (grec) et mes autres collègues ne sont pas stressés, et j’aime cette ambiance sereine et cette sensation que « nous savons ce que nous faisons ».



Je suis à la passerelle lors de l’un de ces meetings, et j’entends le téléphone qui sonne. Un officier décroche et il dit tout haut ce qu’il vient d’entendre au bout du fil : « Commandant, c’est la coupée qui appelle, il y a un paquet pour vous qui vient d’arriver ».



Etant en réunion, nous sommes tous debout en cercle et le Commandant se tourne vers un marin philippin et lui dit rapidement « Tu peux aller le chercher s’il te plaît ? ». Yes Captain.



Le marin revient quelques minutes plus tard à la passerelle ; nous avons terminé le meeting et le marin tend le paquet, en souriant, au Commandant.



Le Commandant ne prend pas le paquet, regarde d’un ton sérieux le marin dans les yeux, cela dure 3 secondes. Et le Commandant dit tout bas en le regardant « Tic Tac, Tic Tac » .



Je me souviendrai toujours de la tête du marin philippin. Du sourire, son visage est passé à la stupeur, puis à la honte.

« I am sorry Captain ». « Je suis désolé Commandant . »



« You can be sorry, but we are all dead. You included. » « Vous êtes peut-être désolé mais là, nous sommes tous morts, vous compris ».



Ah, ces exercices de sécurité et de sûreté.



Je vous assure qu’ils sont tous indispensables. Et oui je le sais… si vous avez bossé à bord, vous vous êtes plaints de ces heures et heures d’exercices, à rester debout dans le silence avec ce gros gilet de sauvetage et ce soleil qui vous brûle, ou ce vent qui vous dérange ou ce froid qui vous gèle sur place...



Safety is number one. Ne l’oubliez jamais.