Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

- « Expédition » : ce mot peut faire peur à une certaine clientèle (peut-être plus âgée) qui pense que les activités seront trop physiques, trop difficiles pour elles. Justement - et contrairement à une excursion à Naples ou à Buenos Aires - il ne faut pas « suivre » un groupe ; chacun va a son rythme, décide de faire ou de ne pas faire (sans rien perdre de l’expérience) et lorsque l’on débarque à terre, on a entre une heure et deux heures de « libre », dans un périmètre bien défini par l’équipe d’expédition, qui encadre ces sorties.



S’il y a des balades ou randonnées organisées, il y aura différents niveaux en petits groupes. Ou alors c’est en Zodiac et là vos clients feront une balade (assis donc) pendant une heure, deux heures… Je vous rappelle que toutes les activités (sorties) sont incluses dans une croisière d'expédition polaire (à l’exception de certains navires qui proposent hélicoptère, sous-marin, nuit sous tente, etc.).



- « Polaire = froid » : les voyages polaires ont dans leur très grande majorité lieu pendant la saison d’été : entre juin et septembre pour l’Arctique, dans l’hémisphère nord, et entre novembre et mars pour l’Antarctique (l’été en l’hémisphère sud). Si froid il y a, c’est un froid sec, donc agréable. Le seul moment où l'on ressent le froid en expédition polaire, c’est lorsqu’il y a du vent, et à bord des Zodiac quand ils prennent un peu de vitesse.



- « le passage du Drake pour aller en Antarctique » : cela bouge dans 60% des cas, selon mon expérience. Donc 40% du temps, c’est une traversée agréable ! Oui cela peut bouger mais les navires ont de très bons stabilisateurs et les compagnies prévoient plus de temps qu’il ne le faut pour faire la traversée afin qu’elle soit la plus agréable possible pour tous. Une fois sur zone, cela ne bouge plus car le navire est protégé ou peut facilement se protéger.



- le prix : oui c’est cher, mais j’ai souvent entendu cette phrase de passagers lors des expéditions polaires, et je suis bien d’accord : « it is worth every penny = cela vaut chaque centime ».



Encore une fois, si j’écris cet article, c’est que ces voyages polaires m’ont surpris ; je ne m’attendais pas à voir, à vivre tout cela. Et l’effet de surprise est important. L’effet « wow » est souvent recherché par le client, et pas si souvent atteint. Là, il l'aura à coup sûr.



Aussi, si un de vos clients a « déjà tout vu, déjà tout fait », surprenez-le et envoyez-le en expédition polaire, même et surtout s’il n’aime pas le froid. Cela me plaît de penser que je suis personnellement passé du « ah non, jamais » au « wow, je veux y retourner ». « Never say never ».



Bon vent et bonnes ventes !