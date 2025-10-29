Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

F. Jansen : « Si l'un de vos clients a déjà "tout vu, déjà tout fait", surprenez-le et envoyez-le en expédition polaire, même - et surtout - s’il n’aime pas le froid » - Photo : Amelia Brille
Je déteste le froid.
Imaginer aller pendant notre été (entre juin et septembre) dans le froid ne me serait jamais venu à l’esprit. Jamais.
Dans ma culture, dans mon sang, dans ma tête, l’été, c’est le soleil, la chaleur, la plage, l’eau. Je parle de l’eau de mer et de la piscine car en été l’eau à boire est bien plus souvent dans mon pastis et/ou dans les glaçons. Je m’égare ! Nous sommes début novembre, la nostalgie de l’été, que voulez-vous...
Il y a plus de dix ans, un commandant me demande de le rejoindre en Arctique, au mois de juin. « Tu verras, Fred, c’est trop bien. Et puis si tu n’aimes pas, tu débarques. Mais viens, tu vas adorer ».
En juin dans le froid ? Non non.
Et puis je me suis laissé convaincre, car je dois dire que c’est l'un de mes commandants préférés. Donc j’ai fait cette valise, d’ailleurs assez bizarre à faire quand il fait 30 degrés à l’ombre dehors.
J’avais déjà fait la Mer Baltique, toute la Norvège jusqu’au point le plus au nord, l’Islande aussi... mais jamais le véritable Arctique.
En arrivant à destination, le ciel est bleu, il doit faire 18 degrés. Wow, c’est agréable.
Je suis fasciné par l’Arctique. Pour tout vous dire, deux semaines plus tard je signais déjà mon contrat pour la saison (de notre hiver) en Antarctique.
Comme quoi, il faut écouter les experts : pas ceux qui vendent. Ceux qui vivent le produit.
Dites à vos clients de commencer par l’Arctique. Ensuite l’Antarctique.
L’Arctique, c’est moins loin, par conséquent cela peut se faire en moins de jours (à partir de 8 jours / 7 nuits depuis Paris).
En revanche, s’ils n’ont qu’un choix à faire entre Arctique et Antarctique, alors qu’ils aillent directement en Antarctique.
Pour l’Antarctique, il faut prévoir trois semaines pour bien en profiter et passer le plus de temps possible sur le continent (cette partie que l’on appelle plus précisément la péninsule Antarctique).
Quelles destinations en Arctique ?
Les aéroports en Arctique :
- Svalbard (LYR), vol charter direct depuis Paris (durée de vol environ 4h30) ou vol commercial avec escale à Oslo (OSL). Durée des vols : Paris - Oslo 2h15 + Oslo - LYR Svalbard Airport 2h55 ;
- Kangerlussuaq (SFJ), vol direct charter depuis Paris (durée de vol environ 5h) ;
- Nuuk (GOH) la capitale du Groenland, qui n’est, il faut le dire, pas très jolie.
Quels itinéraires de croisières choisir ?
- le Groenland ouest (ou, moins connu, l’est) avec si possible un itinéraire qui touche les côtes canadiennes. Le « best of » : ouest du Groenland + le Nunavut, avec arrêts prévus sur la Terre de Baffin.
- le Svalbard est déjà magnifique (les Inuits en moins), et de plus, cette région est connue pour ses mers calmes !
A savoir : en Arctique vous trouverez de très beaux villages d’habitants (Inuits) au Groenland, également sur le côté canadien (Nunavut), ces derniers étant plus "américanisés", plus "motorisés" aussi. Au Svalbard, à part dans la capitale (Longyearbyen), vous ne rencontrerez pas beaucoup, pour ainsi dire jamais, de locaux.
Quelles compagnies de croisière pour découvrir l'Arctique ?
A partir du moment où le navire fait les itinéraires dont je vous parle plus haut et qu’il est de petite taille (moins de 200 pax), allez-y ! Exploris (croisons les doigts pour eux), Hurtigruten (HX Expeditions), Ponant, Silversea, Scenic, Quark Expeditions, National Geographic, Poseidon Expeditions, Swan Hellenic, etc.
Quelles destinations en Antarctique ?
LA destination, depuis Ushuaïa, c’est le continent antarctique.
J’insiste pour dire « continent antarctique », car trop de passagers qui ont fait les canaux chiliens (très jolis d’ailleurs) prétendent qu’« ils ont fait l’Antarctique ».
Certes il y avait des glaciers et même, parfois, des baleines et des manchots, mais l’Antarctique c’est le continent, et c’est plus bas.
Mon conseil : passer le plus de jours possibles, voire se concentrer uniquement sur la péninsule antarctique, et si possible, à l’aller ou au retour, faire la boucle par la Géorgie du Sud. La Géorgie du Sud, c’est « la cerise sur le gâteau ».
« Et le Cap Horn n’est-il pas dans ce coin-là ? » Si, mais ce serait un détour et on a (selon mon expérience) une chance sur trois de pouvoir débarquer à cause de la houle. Il faut réserver le Cap Horn pour certains voyages de début ou fin de saison antarctique qui descendent de (ou remontent vers) la côte ouest de l’Amérique du Sud.
Quelles compagnies de croisière choisir pour l'Antarctique ?
Avant de vous parler de compagnies, je vous dirai de respecter ce b.a.-ba fondamental dans cette région exceptionnelle de notre belle planète bleue : cela DOIT être un navire de moins de 200 pax. Ceci afin d’avoir la possibilité de débarquer partout sur le continent (règles de l’IAATO), à maximum 50 ou 100 personnes à la fois.
Déjà, il ne reste plus qu’une dizaine de compagnies. Parmi celles-ci, votre choix se portera sur la langue parlée. Si votre client parle et comprend l’anglais, vous avez bien plus d’options.
Ensuite, il faut faire la balance « confort- expédition » : Quark, Scenic, Silversea, Seabourn, Hapag-Lloyd, etc.
Du côté des croisières « francophones », Ponant Explorations reste une valeur sûre, notamment de par son expérience de la zone. Il y a aussi Exploris - actuellement en redressement judiciaire - (dont l'équipe, pour la grande majorité, est composée d’anciens de Ponant).
Les bonnes dates et le prix final resteront le facteur déterminant.
Croisières polaires : seul(e), en couple ou en famille ?
L’expédition polaire peut se faire seul(e), en couple, en famille, et chacun des trois cas cités a ses avantages pour ce type de voyage, selon mon expérience. Je vous explique.
Seul
Pourquoi tenter une expédition polaire seul(e) : déjà vos clients vont rencontrer plein d’autres passagers de par les nombreuses activités, mais surtout grâce aux moments forts qu'ils vont vivre, et ils vont en vivre beaucoup ! Ce type de croisière rassemble indéniablement plus quand on est touché au cœur, et ce, que l’on soit Bulgare, Bordelais, Argentin ou Japonais. Les émotions sont universelles.
Seul(e), le passager va ressentir cette sorte de spiritualité (c'est dur de l’expliquer ainsi par écrit, car il faut être « ouvert » à ce genre de pensées), cette connexion mentale aux êtres présents et/ou même absents qui lui sont chers, qui lui ont été chers. Il ne se « sentira » pas seul. Et la nature l'aidera dans ce sens.
A noter : l’Antarctique est une belle excuse, par exemple, pour « fuir » les fêtes de fin d’année. Sans hésitations, c’est un voyage que vos clients « solos », par choix ou pas, peuvent faire seul, en se rappelant la règle de base : « mieux vaut voyager seul que mal accompagné ». Vous souriez ? J’ai cent exemples de témoignages de voyages qui se sont (très) mal passés.
En couple
Passer un nouvel an sur le continent Antarctique, la Saint-Valentin en Antarctique, le 14 juillet en Arctique, les anniversaires, les anniversaires de mariage, les voyages de noces, il y a bien des occasions !
Statistiquement, pour ce genre de voyage, j’ai très souvent constaté que, dans un couple, il y en a souvent un des deux qui est super emballé et « pousse » l’autre à la faire, mais qu'il y a une réticence.
Votre argument : que la personne qui ne souhaite pas trop faire ce voyage fasse le « cadeau » à l’autre de bien vouloir l’accompagner. Un compromis, certes, mais le plus dingue là-dedans, c’est qu'une fois à bord, le passager qui ne voulait pas faire ce genre de voyage (ou comme j’ai l’habitude de dire « qui n’était pas chaud d’aller dans le froid ») est souvent plus emballé encore que l’autre !
Je me souviens de cette belle histoire d’un couple de jeunes Français à qui j’ai « vendu » un voyage vers le pôle Nord ; ils sont revenus et m’ont écrit quelques semaines plus tard que l’épouse était enceinte pour la première fois, et que le médecin leur a dit que la date de la conception correspondait au jour de leur présence au pôle Nord (90°00N) ! Le SMS du passager était magnifique et m’a fortement ému : ils attendaient des jumeaux !
En famille
Si le budget le permet, oui, il faut emmener ses enfants dans ces endroits, mais je dirais les grands enfants. En effet, j’attendrais qu’ils aient 10 - 12 ans. Pourquoi ? Ce serait dommage de ne pas assister et d’apprécier (assimiler) les nombreuses conférences du bord sur l’histoire, les explorateurs, les animaux, la glace, la nature, etc.
Quand mon fils a rencontré les enfants inuits dans un village au Groenland, il a été très impressionné. Tout en tendant la main à mon fils, leur première phrase a été « You want to be my friend ? ». Deux minutes plus tard, il partait avec eux jouer et découvrir le village. Magique.
Croisières d'expédition, des itinéraires très nature
Bon à savoir ! Une grande différence entre l’Arctique et l’Antarctique : en Antarctique les seules populations sont des animaux, pas d’habitants (hormis quelques scientifiques dans de très rares bases).
Les animaux de l’Arctique : ours (le roi de l’Arctique, à qui l’Arctique doit d’ailleurs son nom, du grec arctos=ours), baleines, orques, phoques, caribou, bœuf musqué, renard, béluga, sterne, morses et petits moucherons parfois (prévoir éventuellement un filet pour la tête comme à Uluru - Ayers Rock - en Australie).
Les animaux de l’Antarctique : « Anti-Arctique », donc pas d’ours, mais quand même 700 espèces animales, dont une quarantaine d'oiseaux (albatros, cormoran, pétrel, fulmar, skua, etc.), six espèces de phoques (dont l’Empereur et le phoque léopard, redoutable prédateur), baleines, orques, dauphins. La différence avec l’Arctique ? Les animaux ne sont pas chassés par l’homme, donc ils n’ont pas peur de vous. Pour eux, c’est vous l’animal curieux, c’est vous l’invité...
Rappelez à vos clients que c’est la nature qui choisit de se montrer ou pas, et que rien n’est garanti. Ceci étant dit, ils en prendront plein les yeux.
Les aurores boréales : si votre client veut en voir, regardez les nombreux voyages qui en font des thématiques. Ces voyages ont lieu aux meilleures périodes pour les observer.
Les freins à la vente et les arguments à utiliser
- « Expédition » : ce mot peut faire peur à une certaine clientèle (peut-être plus âgée) qui pense que les activités seront trop physiques, trop difficiles pour elles. Justement - et contrairement à une excursion à Naples ou à Buenos Aires - il ne faut pas « suivre » un groupe ; chacun va a son rythme, décide de faire ou de ne pas faire (sans rien perdre de l’expérience) et lorsque l’on débarque à terre, on a entre une heure et deux heures de « libre », dans un périmètre bien défini par l’équipe d’expédition, qui encadre ces sorties.
S’il y a des balades ou randonnées organisées, il y aura différents niveaux en petits groupes. Ou alors c’est en Zodiac et là vos clients feront une balade (assis donc) pendant une heure, deux heures… Je vous rappelle que toutes les activités (sorties) sont incluses dans une croisière d'expédition polaire (à l’exception de certains navires qui proposent hélicoptère, sous-marin, nuit sous tente, etc.).
- « Polaire = froid » : les voyages polaires ont dans leur très grande majorité lieu pendant la saison d’été : entre juin et septembre pour l’Arctique, dans l’hémisphère nord, et entre novembre et mars pour l’Antarctique (l’été en l’hémisphère sud). Si froid il y a, c’est un froid sec, donc agréable. Le seul moment où l'on ressent le froid en expédition polaire, c’est lorsqu’il y a du vent, et à bord des Zodiac quand ils prennent un peu de vitesse.
- « le passage du Drake pour aller en Antarctique » : cela bouge dans 60% des cas, selon mon expérience. Donc 40% du temps, c’est une traversée agréable ! Oui cela peut bouger mais les navires ont de très bons stabilisateurs et les compagnies prévoient plus de temps qu’il ne le faut pour faire la traversée afin qu’elle soit la plus agréable possible pour tous. Une fois sur zone, cela ne bouge plus car le navire est protégé ou peut facilement se protéger.
- le prix : oui c’est cher, mais j’ai souvent entendu cette phrase de passagers lors des expéditions polaires, et je suis bien d’accord : « it is worth every penny = cela vaut chaque centime ».
Encore une fois, si j’écris cet article, c’est que ces voyages polaires m’ont surpris ; je ne m’attendais pas à voir, à vivre tout cela. Et l’effet de surprise est important. L’effet « wow » est souvent recherché par le client, et pas si souvent atteint. Là, il l'aura à coup sûr.
Aussi, si un de vos clients a « déjà tout vu, déjà tout fait », surprenez-le et envoyez-le en expédition polaire, même et surtout s’il n’aime pas le froid. Cela me plaît de penser que je suis personnellement passé du « ah non, jamais » au « wow, je veux y retourner ». « Never say never ».
Bon vent et bonnes ventes !
Frédéric Jansen est un consultant d'origine belge et avant d’avoir récemment officié à terre pendant 7 ans comme Global Brand Ambassador pour une compagnie française, il a été directeur de croisière durant 20 ans pour 9 compagnies de croisières, à bord de 20 navires différents.
Organisateur et accompagnateur de voyages extrêmes pour une clientèle haut de gamme, il a voyagé dans le monde entier avec une passion pour les langues, les rencontres avec les populations et les cultures locales.
Il est sur le point de publier son premier ouvrage « Journal de Bord d’un Directeur de Croisière » (en deux versions, française et anglaise), où il retrace ses anecdotes de voyage les plus incroyables.
Il a également participé récemment à plusieurs émissions : Héros avec Faustine Bollaert (RTL) ; Legend avec Guillaume Pley (YouTube) et NRJ Belgique avec Mike.
