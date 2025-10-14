Les 5 croisières à faire une fois dans sa vie [ABO]

Ah oui, mais j’ai peur de m’ennuyer avec toutes ces journées en mer...

Oui je le conçois, cela peut surprendre. Parce que pour moi, c’est celaAlors oui, je suis d’accord, c’est un autre type de voyage. On a le temps, et on est lié avec les éléments de la nature.Il y a moins d’annonces, plus de calme donc. Ce n’est pas un hasard d’avoir pu croiser tellement d’artistes pendant ces voyages en mer, car ils recherchaient le calme, l’inspiration. Et ils ont eu plus que cela. La nature est généreuse avec celles et ceux qui recherchent la paix." pourraient avancer vos clients. Comment ? Venez avec trois livres en transatlantique et je vous assure que vous ne finirez pas le premier !. Sans (pouvoir) débarquer tous les jours, elle unit davantage les passagers. Mais pas que, car ils auront, qui seront plus accessibles, plus présents (ils les verront plus souvent). Et puis on a le temps, donc cela change la donne !Ils pourront profiter des activités organisées, bien sûr. Et une direction intelligente organisera peu d’activités mais des bonnes, afin que toutes et tous soient présents (la qualité versus la quantité), et que les passagers "attendent" ces moments où il se passe quelque chose, tout en les organisant en mode(peu au début et "feux d’artifice" vers la fin).Sans trop vouloir en dire, car il faut à mon sens garder des surprises, des activités spéciales sont organisées par l’équipage lors des transatlantiques, et elles seront appréciées par tous, car uniques. Bon allez, comme vous êtes sympathiques, je vous donne un exemple d’activité :. Je n’en dis pas plus.D'ailleurs,Nous organisions avec un commandant, l’équipage et un musicien un petit rituel : nous chantions le chant latin "" à chaque coucher de soleil, à l’avant du navire. Rien que d’y penser j’en ai la chair de poule. Pour la petite histoire, nous ne faisions qu’imiter ce que faisaient tous les soirset ses équipages, quelques centaines d’années auparavant. Le respect des traditions reste important pour certains marins, bien heureusement.L’odeur de la mer, la couleur de la mer, tout cela change au fil des jours, et la houle sera légère, régulière, donc elle bercera les passagers. Je dirais même qu’elle est agréable., avec l’impression de vivre deux journées en une seule (pour celles et ceux qui découvraient la sieste, c’était souvent ce commentaire qui revenait !).De plus, tous les deux jours, le bord annonce qu’il rallonge la nuit d’une heure… une heure de rêves en plus !: une croisière transatlantique reste, dans le monde des croisières, la formule la plus avantageuse au niveau rapport qualité-prix.Je n’en ai aucun intérêt financier, donc je vous donnerai deux options :- à bord d’pour son côté "old school" avec la traditionnelle heure du thé, les soirées élégantes, et pour son côté historique. Il faut jouer le jeu…- la deuxième option sera, à l’opposé, bien plus "cool", bien que d’une élégance unique en son genre,(selon mon expérience, les passagers seront moins de 100 à bord lors de ce voyage).