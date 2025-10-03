TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Futuroscopie  
Recherche avancée

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Pour faire suite à l’article concernant les imaginaires sur ce pays peu ordinaire qu’est l’Inde *, jetons un coup d’œil sur ce que représente le tourisme indien réceptif et émetteur. Avec un zoom sur le grand état du sud qu’est le Tamil Nadu, que ses représentants sont venus présenter à Paris ces jours-ci.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

Malgré les apparences et malgré des imaginaires très fournis, l’Inde attire beaucoup moins de touristes internationaux qu’il n'y paraît - DepositPhotos.com, HenningMarquardt
Malgré les apparences et malgré des imaginaires très fournis, l’Inde attire beaucoup moins de touristes internationaux qu’il n'y paraît - DepositPhotos.com, HenningMarquardt
DITEX
Sous-continent à la population gigantesque (1,4 milliard d'habitants), l’Inde, que l’on a souvent l’habitude de comparer à la Chine, ne lui est en aucun cas comparable sur le plan touristique.

Si l’on considère la taille de sa population, l’Inde exporte peu de touristes.

Bon an, mal an, environ 35 millions de touristes indiens sortent de leur pays pour visiter le monde.

Encore faut-il distinguer les voyageurs de la diaspora qui vont et viennent entre leur pays et le pays où ils se sont établis et qui sont environ 20% du total, de ceux qui bouclent leurs valises pour faire du tourisme.

Ainsi, les flux entre les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et les aéroports indiens sont réguliers et abondants.

Selon le dernier rapport national (2024-2025) émis par le ministère du tourisme, les Emirats représentent 25% des arrivées indiennes en 2024, avec plus de 7 millions d’arrivées. Ils sont suivis par l’Arabie saoudite qui en représente 3,4 millions.

Loin derrière, on trouve d’autres destinations de proximité comme la Thaïlande ou le Vietnam ou la Malaisie. Sachant cependant que, dans ces cas-là, ce sont le plus souvent des forfaits de séjours touristiques et des tours qui sont vendus aux Indiens par des agences de voyage. Une tendance qui se développe.


Europe et USA pour un tourisme émetteur plutôt limité

Très attirés par l’Occident, les touristes indiens visitent aussi notre continent européen, et cela de plus en plus, malgré les distances.

Visitant en priorité le Royaume-Uni dont ils parlent la langue, ils y sont environ un million.

Mais la destination la plus appréciée en Occident reste les USA, où un tourisme étudiant s’est également développé depuis plusieurs années.

Avant l’arrivée de Donald Trump, le marché indien y représentait plus de 2 millions d’arrivées.

Quid de la France ?

Via Atout France qui a aussi choisi de cibler ce marché dans son plan marketing, notre pays reçu environ 700 000 Indiens en 2024.

Un score non négligeable sachant qu’une politique de visa est en place et que les vols directs assurés par Air France et Air India sont relativement coûteux, ainsi que l’offre touristique de grande qualité, surtout en hébergement, qui se construit un peu partout, dans les villes et en dehors.

Proposant service, nourriture et architecture, celle-ci est prête à rivaliser avec ses voisines asiatiques et européennes, mais le fait payer !

Selon Oxford Economics, en 2024, environ 625 330 Indiens ont visité la France sur les 30,2 millions qui ont voyagé à l'étranger.

Au premier trimestre 2025, une augmentation de 18,5% des voyages vers les pays de l'accord de Schengen a été observée par rapport à 2024.

L'Allemagne représente 20% des voyages, suivie de la France (+17,57%) et de la Suisse (+10,67%).

Une clientèle jeune ou familiale

Appartenant à la classe moyenne et supérieure qui représente un quart de la population, les touristes indiens sont d’autant plus faciles à repérer qu’ils voyagent en famille et que la plupart des femmes portent le vêtement national et ne cherchent pas à s’en défaire.

Mais, les plus jeunes, ceux de la « Shining India » qui sont employés dans les start-ups des grandes villes comme Delhi, Bombay, Bangalore ou Chennai optent pour l’occidentalisation et surtout la « premiumisation » de leurs voyages.

Boutiques hôtels, visites originales du patrimoine, shopping dans les grands magasins, achats de luxe, etc. : ce sont des adeptes du tourisme urbain.

Mais, on observe qu’ils sortent aussi de plus en plus des villes, notamment vers la campagne où ce sont souvent des œnotouristes accomplis.

Depuis que leur pays a développé à grande échelle vignobles, ventes de vins et visites, les Indiens s’y connaissent en dégustation de bons crus. On les trouve donc en Bourgogne, Champagne, Provence

Un tourisme réceptif encore très confidentiel lui aussi

Avec des volumes plutôt faibles, ce n’est donc pas demain que nous serons submergés par la clientèle touristique indienne dont les effectifs sont très inférieurs à ceux des Chinois.

Ce n’est pas demain non plus que le tourisme récepteur indien sera submergé par les clientèles internationales. Malgré les apparences et malgré des imaginaires très fournis, l’Inde attire beaucoup moins de touristes internationaux qu’il y paraît.

Certes, les jeunes sont encore nombreux à opter pour la mythique Route des Indes vécue par leurs aînés. Mais, la route d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui.

Jalonnée par l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan, elle n’ouvre pas les portes d’un monde paradisiaque où les valeurs immatérielles ont remplacé les valeurs matérielles et où la spiritualité régit l’existence.

Au total, l’Inde attire à peine quelque 7 millions de visiteurs étrangers (contre 1,2 million en 1982) en particulier sur le Gujarat, le Rajasthan, le Kérala tandis que le Tamil Nadu, dans le sud du sous-continent, tente de se promouvoir auprès des Européens, comme il vient de le faire à Paris (voir encadré).

Principaux marchés sources : les USA, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, la France… mais aussi Singapour et la Malaisie.

Principal type de voyage : le loisir, tandis que le tourisme médical à lui tout seul a enregistré, en 2024, 6,48% des arrivées.

3 milliards de séjours domestiques

En revanche, notons que le tourisme domestique réalisé en Inde par les Indiens eux-mêmes continue, pour sa part, d’exploser (hors années de Covid).

Toujours selon le même rapport du ministère du Tourisme, on est passé de 1,61 milliard de voyages en 2016 à près de 3 milliards en 2024.

Rien d’étonnant à cela : les Indiens se déplacent beaucoup à l’intérieur de leurs frontières, notamment pour des fêtes familiales ou des pèlerinages. Mais aussi pour faire du tourisme.

Initiés par leurs occupants britanniques à l’hospitalité et au tourisme, les Indiens ont toujours su ce qu’était un hôtel, une gare, un train de luxe, un resort, des visites culturelles ou sportives.

Et, ils le savent toujours tellement bien qu’ils sont souvent les plus nombreux dans les principaux établissements du pays et sur ses plus belles destinations : au Rajasthan par exemple, on comptait en 2024, 230 millions de déplacements domestiques contre 2 millions de touristes internationaux !

En conclusion, malgré sa notoriété, le tourisme indien qui représente seulement 5% du PIB national, a encore beaucoup à faire à l’international. Par petites touches régionales. Car le gouvernement a lourdement grevé ses budgets de promotion, tandis que les images de pollution et de températures excessives ou d’inondations véhiculées par les médias ne passent pas inaperçues.

Les rivalités entre minorités, attisées par les nationalistes au pouvoir, ne sont pas non plus très séduisantes.

Quant à la misère, elle n’a pas été éradiquée et peut continuer d’en dissuader certains.

Sources : Ministère du tourisme, India Tourism Data Compendium 2025

* En 2022, le Taj Mahal a accueilli 5,44 millions de touristes, dont 5,05 millions de visiteurs nationaux et 396 600 touristes internationaux.

Zoom sur Le Tamil Nadu lors de sa visite à Paris

Autres articles
Ils étaient une bonne vingtaine à Paris début novembre, afin de faire la promotion de cet état du sud de l’Inde qui présente toutes sortes de richesses culturelles, dont six monuments classés par l’Unesco.

Avec un nom peu connu ou moins connu en tout cas que d’autres, le Tamil Nadu dispose d’un millier de kilomètres de côtes le long du Golfe du Bengale, et il est doté de trésors culturels et religieux innombrables comme les grands temples vivants de Chola édifiés il y a mille ans.

On y visite aussi des églises vieilles de 400 ans, des ghâts et une ville chère aux Français : Pondichéry, dont le charme n’est toujours par éventé.

Mais, ce n’est pas tout.

Avec 3 réserves de la biosphère, 17 sanctuaires d’oiseaux, 18 réserves fauniques, cinq parcs nationaux et cinq réserves dédiées aux tigres et aux éléphants, le Tamil Nadu répond aussi aux attentes d’un tourisme de nature.

Sans parler de sa gastronomie qu’il a voulu mettre en valeur au cours de son escale parisienne.

Des festivals tels que le Pongal (fête des récoltes) et Jallikattu (corrida) peuvent également jalonner un circuit que l’on peut faire individuellement en voiture avec chauffeur, et confirmer le slogan de l’état : « Where stories never end », en y dépensant un peu moins de roupies que dans le Kérala voisin, plus connu et fréquenté.

En fait, s’exprimant lors de son passage, le Dr K. Manivasan, secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré : « Le marché européen entretient des relations étroites avec nous, car il est celui qui envoie le plus de touristes dans notre État. Nous voulons tirer parti de cette plateforme et attirer également le marché français avec qui l’histoire nous lie ».

Quant à l’accès aérien, il est résolu grâce à des vols directs depuis les principales villes européennes, via des escales au Moyen-Orient ou les villes du nord de l’Inde comme Bombay et Delhi.

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

Lu 361 fois

Tags : futuroscopie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 3 Octobre 2025 - 07:34 Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Lundi 29 Septembre 2025 - 14:51 Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Dernière heure

Marché des changes : EUR/CHF sous tension, EUR/USD peu mouvementé

Ciels du Monde : les images du premier tour du monde

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Nigloland signe une belle saison 2025

Futuroscopie

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)
Partez en France

Partez en France

Nigloland signe une belle saison 2025

Nigloland signe une belle saison 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois
Production

Production

Ciels du Monde : les images du premier tour du monde

Ciels du Monde : les images du premier tour du monde
AirMaG

AirMaG

Sécurité aérienne : jusqu'à 10 000 euros d'amende pour les passagers indisciplinés

Sécurité aérienne : jusqu'à 10 000 euros d'amende pour les passagers indisciplinés
Transport

Transport

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
La Travel Tech

La Travel Tech

The Originals Human accélère dans le digital avec le CRM français Experience

The Originals Human accélère dans le digital avec le CRM français Experience
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Kerzner ouvre Atlantis et One&amp;Only à Djeddah
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias