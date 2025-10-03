Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Ils étaient une bonne vingtaine à Paris début novembre, afin de faire la promotion de cet état du sud de l’Inde qui présente toutes sortes de richesses culturelles, dont six monuments classés par l’Unesco.



Avec un nom peu connu ou moins connu en tout cas que d’autres, le Tamil Nadu dispose d’un millier de kilomètres de côtes le long du Golfe du Bengale, et il est doté de trésors culturels et religieux innombrables comme les grands temples vivants de Chola édifiés il y a mille ans.



On y visite aussi des églises vieilles de 400 ans, des ghâts et une ville chère aux Français : Pondichéry, dont le charme n’est toujours par éventé.



Mais, ce n’est pas tout.



Avec 3 réserves de la biosphère, 17 sanctuaires d’oiseaux, 18 réserves fauniques, cinq parcs nationaux et cinq réserves dédiées aux tigres et aux éléphants, le Tamil Nadu répond aussi aux attentes d’un tourisme de nature.



Sans parler de sa gastronomie qu’il a voulu mettre en valeur au cours de son escale parisienne.



Des festivals tels que le Pongal (fête des récoltes) et Jallikattu (corrida) peuvent également jalonner un circuit que l’on peut faire individuellement en voiture avec chauffeur, et confirmer le slogan de l’état : « Where stories never end », en y dépensant un peu moins de roupies que dans le Kérala voisin, plus connu et fréquenté.



En fait, s’exprimant lors de son passage, le Dr K. Manivasan, secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré : « Le marché européen entretient des relations étroites avec nous, car il est celui qui envoie le plus de touristes dans notre État. Nous voulons tirer parti de cette plateforme et attirer également le marché français avec qui l’histoire nous lie ».



Quant à l’accès aérien, il est résolu grâce à des vols directs depuis les principales villes européennes, via des escales au Moyen-Orient ou les villes du nord de l’Inde comme Bombay et Delhi.