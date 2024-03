au pays

Arrivée par vagues successives, essentiellement au vingtième siècle, la diaspora grecque est estiméePrésents surtout aux USA, les Grecs y sont environ 3 millions.Chypre pour sa part en compte 720 000, l’Australie : 700.000 et le Canada : 300 000. En Amérique du sud et Amérique centrale, la diaspora représenterait 150 000 personnes. Enfin, en Asie et en Afrique, 100 000 expatriés grecs ont été recensés. Dans toute l’Europe, les Grecs seraient environ 1 million dont une majorité vit en Allemagne.Issus d’une immigration essentiellement économique, les Grecs ont introduit dans les cultures des pays d’accueil : folklore, savoir-faire, savoirs et slouvakis. Si bien que certains ont fait fortune, d’autres moins.Mais, tous très attachés à leur pays natal y affluent en flots continus durant les périodes de vacances grâce à de nombreuses liaisons aériennes desservant quasiment toutes les destinations du pays, de Thessalonique à la Crète.En 2022, année de reprise post-covid, les gréco Américains par exemple ont été quelque 500 000 à venir séjourner «». Sur les 33 millions de touristes enregistrés l’an dernier en Grèce, c’est certes peu. Mais, très généreux, les touristes grecs de la diaspora dépensent beaucoup d’argent en prestations touristiques, notamment tavernes et restaurants.Quant à la rénovation ou la construction d’une maison neuve, là comme ailleurs, elle est incontournable. On la construit petit à petit et on l’occupe pendant les vacances ou plus tard, à l’heure de la retraite. En tout cas, par ces biais,et pour leurs proches et savent très bien se débrouiller pour y voyager.Dans ce pays toujours très atteint par la crise économique, il est aussi beaucoup de jeunes et moins jeunes revenant définitivement dans leur pays, pour bénéficier d’une entraide familiale et exercer quelques petits «» participant le plus souvent d’une économie informelle.Quant aux milliers d’étudiants grecs, ils vont et vient entre le pays d’origine et le pays d’accueil, d’autant plus facilement que les compagnies low-cost leur offrent des tarifs attractifs.