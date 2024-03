Exemple :

Black history tours

black history tours

parmi les drames de l’histoire que les diasporas ont transformés en tourisme :en quête de leurs racines et de leur histoire, sont de plus en plus populaires.Ce sont les «» avec le Sénégal comme étape incontournable depuis la mise en valeur de l’île de Gorée et l’installation de la Maison des Esclaves.A quelques kilomètres de Dakar,. Et parmi eux, les plus illustres : le président Obama et sa famille en particulier sont allés se souvenir de leur histoire, sur les pas de Bill Clinton, G. Bush, François Mitterrand, le pape Jean Paul II.Et même si Gorée n’est pas exactement le plus haut lieu du départ de la traite négrière,des noirs déportés d’Afrique vers l’Amérique pendant quatre siècles.Le projet de Route de l’esclave voulu par l’Unesco il y a 30 ans qui permet un inventaire actif de tous les ports et lieux de l’actuel Bénin, golfe de Guinée, Angola...touchés par la traite négrière est plus crédible, scientifiquement s’entend.Sur le plan touristique, il est aussi plus porteur puisque plusieurs pays sont concernés par les flux de visiteurs d’une diaspora certes très ancienne mais de plus en plus concernée par une validation identitaire.Non contents de traverser l’Atlantique, les «» sillonnent aussi les USA sur les traces de l’histoire des populations noires américaines dont sont issus 10% de la population nord américaine :La musique leur sert aussi de guides.