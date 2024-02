Semaine de l’Irlande : le pays à l’honneur dans toute la France

Durant cette Semaine, les agences Havas seront décorées et les vendeurs habillés aux couleurs de l’Irlande. « Nous les avons formés en amont via un webinaire » ajoute Ana Luis qui précise également que 150 d’entre eux via une Newsletter personnalisée ont « convié leurs bons clients à venir prendre le thé dans l’agence ».



En outre un bus aux couleurs d’Havas Voyages et de l’Irlande sillonnera les rue de Paris les 14 et 15 mars, avec des arrêts pour des sessions de musique et de danse.



Tourisme Irlandais organise par ailleurs un grand roadshow dans trois villes de France : le mardi 12 mars à Lyon (30 invités, 15 partenaires irlandais), le mercredi 13 mars à Paris (50 invités, 21 partenaires présents) et le mardi 19 mars à Nantes (25 invités, 11 partenaires).