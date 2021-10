Irlande : toutes les restrictions sont levées à partir du 22 octobre 2021

En parallèle, l’OT soutient aussi ses partenaires transporteurs aériens et maritimes offrant des liaisons vers l’Irlande.



Les régions du Wild Atlantic Way et des Terres Ancestrales de l’Est irlandais, les city breaks à Dublin sont particulièrement ciblés en raison de leur facilité d’accès depuis la France.



Des campagnes de promotion co-brandées sont lancées pour les vacances de la Toussaint et le printemps 2022.



En 2019, 140 000 sièges avion/semaine étaient commercialisés. Ils n’étaient que 53 000 en 2021. L’Irlande table, pandémie maîtrisée, sur une saison automne/hiver 2021/2022 qui retrouvera et dépassera même son trafic d’avant-crise.



Les compagnies vont augmenter leurs liaisons entre de nombreux aéroports régionaux et l’Irlande. Citons Aer Lingus, Air France, Ryanair, Transavia, EasyJet et Vueling qui, au départ d’Orly, desservira Dublin, Cork et Belfast.



Le ferry, un moyen de transport sollicité par les Français, est assuré par les compagnies Brittany Ferries, Irish Ferries, Stena Line et, en 2022 par la compagnie danoise DFDS qui assurera une liaison entre Dunkerque et Rosslare, situé à la pointe sud-est de l’île.



Ces programmes seront progressivement déployés sur de nombreux canaux de communication, TV notamment et plateformes sociales et digitales.



Quid d’un voyage combinant la République d’Irlande et l’Irlande du Nord ? Pas de frontière visible et, en dépit du Brexit, la carte d’identité suffit pour les deux pays.