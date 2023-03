Audrey Fleurot, visage du Tourisme Irlandais pour sa nouvelle campagne de communication

C'est pour toutes ces raisons que le Tourisme Irlandais, agence chargée de la promotion du tourisme en Irlande sur le marché français, a fait appel à l'actrice pour sa nouvelle campagne digitale.



Une communication qui sort ce 17 mars 2023, jour de la Saint Patrick - la fête nationale irlandaise - mais aussi le jour de la révélation au public de la statue d'Audrey Fleurot au Musée Grévin.



Cette opération de communication consiste en une dizaine de vidéos de formats allant de 10 secondes à 3 minutes, diffusés sur le site www.irlande-tourisme.fr et les réseaux sociaux de l’office - (@TourismeIrlandais sur Facebook, Instagram, YouTube et @VacancesIrlande sur Twitter).



Dans ces courtes vidéos, l’actrice partage avec le grand public ses émotions, ses souvenirs, ses conseils, ses coups de cœur et ses projets en Irlande.



Car, selon Audrey Fleurot, si les Français aiment tant l’Irlande, c’est pour " son authenticité et une chaleur qui nous manquent peut-être un peu ", ainsi qu’" une reconnexion avec la nature et avec les gens ".