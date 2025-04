Invitation au Workshop Virtuel Irlande – Rendez-vous en ligne avec des experts du tourisme en Irlande

Dans cet esprit, les deux webinaires du Workshop Virtuel mettront en lumière deux régions irlandaises durables et encore méconnues, véritables joyaux naturels, très prisées des visiteurs français :une région d’Irlande du Nord dont une partie est classée Global Geopark par l’UNESCO pour sa beauté naturelle exceptionnelle.une oasis de verdure et de tranquillité, nichée au centre de l’île, traversé par le fleuve Shannon.Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir cette destination authentique et écoresponsable, enrichir vos circuits avec des expériences culturelles uniques et inspirer vos clients à vivre un séjour inoubliable sur l’île d’émeraude.Au plaisir de vous retrouver en ligne !Inscription et informations ici : www.workshop-virtuel-irlande.com