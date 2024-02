Ferry : Stena Line la joue "slow travel" entre Cherbourg et Rosslare

Nous proposons le plus grand nombre de cabines de France vers l’Irlande, plus de 600

Rosslare se situe à moins de 4 heures des villes de Dublin, Galway, Cork et Limerick.Les traversées s’effectuent sur le, et depuis l’an dernier sur le. Si le premier navire possède une capacité de 1 000 passagers (110 cabines, 200 voitures et 120 unités de fret), le second peut accueillir jusqu’à 1 300 passagers (485 cabines, 420 voitures, 120 unités de fret).» assure Kevin Collins.