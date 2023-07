GNV inaugure son tout nouveau lounge à Sète

Le Maroc est le deuxième marché le plus important pour GNV, précédé seulement par l'Italie. L'été dernier a été très positif pour nous, la compagnie ayant transporté un total de plus de 2,3 millions de passagers, soit plus de 50% de plus qu'en 2021 et 26% de plus qu'en 2019. Nous avons obtenu cet excellent résultat malgré plus de trois mois de suspension des lignes marocaines en raison de la pandémie. L'année dernière, nous avons transporté 380 000 passagers sur les seules lignes du Maroc et cette année, nous visons à dépasser le demi-million. En particulier, depuis le port de Sète, nous avons 3 départs par semaine vers le Maroc et d’ici la fin 2023 nous prévoyons de transporter 168.000 passagers en transit depuis la ville française

Le PDG du groupe a souhaité souligner l’importance du Maroc dans le développement de la compagnie : «».Les’affiche alors comme un point de transit stratégique de la GNV en France, car il voit passer chaque année de nombreux MRE (marocains résidant à l’étranger) en chemin pour retrouver leur pays pour l’été à bord des navires GNV., en raison de la présence de la compagnie dans les ports du Maroc depuis quinze ans et de sa stratégie axée sur l'augmentation de la fréquence de ses services. GNV vise également àsur ses navires pour les voyages de moyenne et longue distance, afin d'améliorer le service à la clientèle et de réduire l'encombrement des traversées via le détroit.Lors de cet événement, GNV a exposé ses plans pour la destination marocaine, réaffirmant son, la Fondation Mohammed V et tous les autres acteurs concernés. L'objectif est de contribuer à la réussite de l'opération Marhaba 2023 en assurant le transport des Marocains résidant à l'étranger.D’ici à fin 2023, GNV prévoit de transporter 168.000 passagers en transit entre Sète et le Maroc