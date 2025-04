GNV lance deux lignes vers l'Algérie

Les ventes ouvriront le 7 avril et jusqu'au 14 avril 2025, GNV lancera une courte période de promotion avec des réductions allant jusqu'à 40 %.



Pour favoriser encore plus les familles, l'option de prévente sera activée : il sera ainsi possible de bloquer le tarif en ne versant que 10% du montant total et de payer le reste un mois avant le départ, ajoute la compagnie dans un communiqué de presse.