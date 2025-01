GNV modernise sa flotte avec le GNV Polaris

En 2025, le GNV Orion viendra compléter la flotte. Plus grand que le Polaris, il pourra accueillir 1 785 passagers et disposera de 433 cabines. Ses performances énergétiques seront également optimisées pour répondre aux exigences environnementales actuelles. Par ailleurs, GNV prépare deux navires supplémentaires, le GNV Virgo et le GNV Aurora, qui seront les premiers de la compagnie à être alimentés au GNL, une technologie favorisant un transport plus propre. Ces deux unités devraient être livrées avant fin 2026.



Avec ces investissements, GNV montre son ambition de conjuguer excellence opérationnelle et responsabilité environnementale, contribuant à moderniser le transport maritime en Méditerranée.