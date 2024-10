Les GNV Awards ont récompensé 200 agences de voyage

Nous pouvons être satisfaits de la saison que nous venons de vivre compte tenu de l'environnement de marché difficile dans lequel nous avons opéré cette année. Nous avons pu confirmer notre position dans le secteur en répondant de manière proactive à certaines difficultés opérationnelles que l’on peut rencontrer dans notre domaine. Cette capacité de réaction nous a permis de garantir, cette année encore, un taux de ponctualité de 95%. Les données du quatrième trimestre, au cours duquel nous enregistrons déjà une tendance positive avec une augmentation des volumes de +15%, nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Il s’agit là en effet d’un signal important qui confirme la solidité des investissements réalisés jusqu'à présent

Parmi les objectifs à moyen terme, figurent la poursuite et le renforcement de la croissance entreprise ces dernières années, qui verra un nouvel essor avec l'arrivée de quatre nouveaux ferries d'ici 2026 : Le « GNV Polaris » prévu avant la fin 2024, le « GNV Orion » en 2025, le « GNV Virgo » et la quatrième unité en 2026. Les navires nouvellement construits répondront aux normes les plus strictes en termes d'efficacité et d'impact sur l'environnement. Elles seront toutes équipées pour le cold ironing et deux d'entre elles seront alimentées par un double carburant, le GNL. Nous concentrons également nos investissements sur la rénovation des navires déjà en exploitation, dont celle qui vient de s'achever sur l'Excelsior pour le relookage et la modernisation de certains espaces et services à bord. Ce n'est que le début d'un projet qui verra l'implication progressive des autres unités de la flotte

s'est tenue à bord du navire La Suprema , amarré dans le port de Naples, en présence de plus de 300 représentants d'agences de voyage italiennes et internationales.Pendant ces deux jours, lesont été décernés à, etont été désignées «» dans le cadre du programme lancé en 2017.Ce programme offre aux agences sélectionnées des avantages spécifiques et une meilleure visibilité, avec pour objectif d'améliorer leur connaissance des services et produits GNV , ainsi que la qualité du service offert à leurs clients. Trois agences Premium ont également été nommées au cours de la soirée.Par ailleurs, GNV a présenté les résultats de l'été 2024, avec environ, en ligne avec les chiffres de 2023.Lesont été enregistrées sur les lignes vers la, avec une croissance de 6% par rapport à l'année précédente, tandis que lea connu une augmentation de 7% du nombre de passagers, se distinguant parmi les destinations internationales.” a commenté Matteo Della Valle , Chief Passengers Commercial Officer de GNV.”.