GNV relance son programme de fidélité myGNV

Après analyse du marché, la Compagnie a décidé d'investir dans ce nouveau projet myGNV dans le but d’accroître le nombre de voyageurs "fidèles", en leur offrant d'importants avantages et facilités. Ces derniers représentent en effet une part importante de la clientèle de GNV (en particulier pour les lignes vers le Maroc, la Tunisie, la Sardaigne et la Sicile), et ils sont notoirement les plus sensibles aux programmes de fidélité

La compagnie de ferriesa procédé à unequi, par rapport au passé, prévoitA titre d’exemple, pour une dépense minimale de 1 000 euros, les passagers recevront jusqu'à 200 euros en bons d'achat utilisables sur leurs prochains voyages. En effet, le programme prévoit d’obtenir 1 point pour 10 euros dépensés en billets GNV (un billet de 100 euros donne ainsi droit à 10 points).Une fois atteint le seuil minimum de 1 000 € prévu par le règlement, le cashback pourra être utilisé pour tous les types de voyages.", précise la compagnie du Groupe MSC dans un communiqué.