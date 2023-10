GNV ouvre les réservations pour 2024

Pour la saison estivale 2024, GNV confirme le programme.Pour le Maroc,au départ et à destination de la France, de l’Italie et de l’Espagne, offrant ainsi un réseau vers les principaux ports de la Méditerranée avec les liaisons,, Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador, Civitavecchia-Tanger en plus de la ligne Almeria - Nador ouverte depuis l’été dernier.Pour la Tunisie, les départs des ports de Gênes, de Civitavecchia et de Palerme pour Tunis, sont également confirmés. GNV confirme sa présence en Espagne, aux Baléares , avec des départs quotidiens depuis et vers les ports de Barcelone et Valence, pour Minorque, Palma de Majorque et Ibiza.Pour l’Italie, la compagnie confirme sa présence en Sardaigne depuis Civitavecchia à destination d'Olbia, ainsi quesur les lignes Gênes-Olbia et Gênes-Porto Torres., des liaisons quotidiennes sont opérationnelles entre Palerme, Gênes et Naples. De plus, il existe des liaisons depuis Civitavecchia vers Palerme et Termini Imerese, ainsi qu'une liaison entre Naples et Termini Imerese.