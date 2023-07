Sardaigne, les secrets d’un paradis à deux pas de la France

Appli mobile TourMaG



La Sardaigne, cette île de beauté et de mystère, vous ouvre ses portes pour vous permettre de profiter d’un séjour exceptionnel à deux pas des côtes françaises.

Rédigé par Manon Morelli le Mercredi 26 Juillet 2023

Sommaire



Histoire et conquêtes de la Sardaigne



Langue parlé et météo en Sardaigne



Top 10 des principaux lieux d’intérêt touristique en Sardaigne



Gastronomie et spécialités en Sardaigne



FAQ



Sardaigne est une île située juste en dessous de l’île française de la Corse, au beau milieu de la mer Méditerranée. Cette région italienne est une région autonome à statut spécial et une culture qui lui est propre.



Ce territoire de la Méditerranée occidentale attire chaque année des visiteurs venus du monde entier à la découverte des traditions, du patrimoine, mais également des paysages exceptionnels que propose l’île.



Histoire et conquêtes de la Sardaigne Homo ) sur l’île semblent remonter au paléolithique inférieur, aux alentours de 500 000 av. J.-C. L’installation concrète de l’ Homo sapiens , c’est à dire de l’Homme moderne, seraient quant à elle avérée aux alentours du néolithique inférieur (environ au VIe millénaire avant notre ère).



La première civilisation définie en Bonuighinu”, au IVe millénaire avant J.-C. Plusieurs traces archéologiques témoignent de la présence de ce peuple, notamment des représentations abstraites de taureaux sur les murs de certains sites.



L’Age du bronze ancien correspond à l’apparition de la population de la culture nuragique en 1500 av. J.-C. Cette civilisation a marqué l’histoire du territoire et laisse encore de nos jours de nombreuses traces de son passage qu’il convient au visiteur de découvrir au cours de son séjour.



Par la suite, les terres de Sardaigne se sont converties en une terre convoitée par les puissances environnantes en raison de ses ressources minières. Les Phéniciens s’y sont installés au IXe siècle avant J.-C. Les conquêtes se sont enchaînées au fur et à mesure des siècles, d’abord par les romains avec la province de Corse-Sardaigne, puis par les vandales d’Afrique et l’occupation arabe avant la domination pisane du XIe au XIVe siècle.



La Sardaigne a également connu une invasion française au nord de l’archipel de La Maddalena, qui ne dura que quelques mois. Un Royaume de Sardaigne vit le jour de 1720 à 1861, date de proclamation du Royaume d’Italie qui s’imposera sur le territoire jusqu’en 1946.



En 1948, la Sardaigne gagne son statut de région autonome à statut spécial et devient le territoire que nous connaissons aujourd’hui.

Langue parlé et météo en Sardaigne langue officielle et principale l’italien.



Cependant, le pays dispose de plusieurs langues locales et régionales d’origine romane. Parmi ces langues, le sarde est le dialecte le plus parlé. On estime que 80% de la population maîtrise ce dialecte assez proche du latin, et dont certains traits semblent se rapprocher de la langue basque, selon certains linguistes.



D’autres dialectes inspirés du corse, du toscan et d’autres régions peuvent être entendus sur l’île.



Le climat de l’île est un climat majoritairement méditerranéen. Cependant, au centre de l’île, les températures peuvent vite se rafraîchir en hiver, avec des chutes de neige fréquentes. Les étés sont quant à eux ensoleillés, chauds et secs. La région est venteuse, avec le Mistral et le Ponant.

Top 10 des principaux lieux d’intérêt touristique en Sardaigne



1) Cagliari : au sud de l’île, Cagliari est la capitale de la Sardaigne. Avec son centre historique, le quartier médiéval du Castello, ses maisons colorées et ses belles plages de sable blanc, Cagliari est une destination immanquable qui répondra à toutes vos attentes.

2) Costa Smeralda : traduit par “côte d’émeraude”, la Costa Smeralda fait référence aux eaux turquoises des plages et des criques qui s’étendent sur les côtes. Vous pourrez notamment y visiter Porto Cervo, le Saint-Tropez italien, ainsi que de superbes falaises calcaires pour des paysages à couper le souffle.

3) Alghero : cette ville de la côte nord-ouest est connue pour ses belles plages et son vieux centre-ville fortifié. Depuis les remparts, vous pouvez notamment profiter d’un superbe coucher de soleil.

4) Archipel de La Maddalena : un groupe de sept grandes îles et de nombreuses petites îles situées au nord-est de la Sardaigne, connues pour leurs eaux bleu clair et leur nature préservée. Les îles sont accessibles par ferry depuis Palau.

5) Bosa : située sur la côte ouest, Bosa est une charmante petite ville avec une architecture médiévale et des rues colorées. Elle est également connue pour sa production de vin Malvasia di Bosa.

6) Parc national du Gennargentu : c'est le plus grand parc naturel de la Sardaigne, offrant une variété de paysages, y compris des montagnes, des forêts, des rivières et des plages.

7) Nuraghes : les nuraghes sont des tours en pierre datant de l'âge du bronze, uniques à la Sardaigne. Le plus célèbre est le Su Nuraxi de Barumini, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

8) Oristano : cette ville historique est connue pour son carnaval, avec la Sartiglia, une course équestre qui se déroule pendant le carnaval et qui date du Moyen Age.

9) Grotte de Neptune : il s’agit d’un complexe de grottes souterraines impressionnant à ne pas manquer, situé près d'Alghero au nord ouest de la Sardaigne. c’est l’un des endroits les plus appréciés de la région.

10) Dunes de Piscinas : Situées sur la côte ouest de l'île, ces dunes de sable sont parmi les plus hautes d'Europe et offrent un paysage spectaculaire. Vous cherchez que faire en Sardaigne ? Nous vous proposons les 10 destinations incontournables de l'île pour un séjour réussi.

Gastronomie et spécialités en Sardaigne l’assiette. Au cours de vos vacances en Sardaigne, vous ne pourrez pas passer à côté du Porceddu, l’un des plats les plus célèbres de l’île. Il s'agit d'un cochon de lait rôti lentement sur un feu de bois, souvent aromatisé avec du myrte. Ce plat est proposé par de nombreux restaurants et est facilement accessible.



Découvrez également les Culurgiones, des raviolis sardes farcies de pommes de terre, de menthe et de pecorino, un fromage de brebis typique de Sardaigne. Ce fromage se déguste aussi bien seul avec un morceau de pain que rapé au cœur de vos préparations de pâtes préférées. Le pecorino sardo est le fromage emblématique de l’île, plus ou moins fort selon sa maturité.



Pour une note sucrée, optez pour les Seadas, un dessert fabriqué à base de pâte simple remplie de fromage frais (généralement du pecorino, évidemment) et arrosé de miel.



Côté boisson, le Cannonau est un vin rouge riche et corsé fabriqué à partir de Grenache, l’un des plants de vignes qui fut parmi les plus cultivés de l’île. En France, ce cépage est présent notamment dans le Rhône.



Pour terminer le repas, un petit digestif est le bienvenu ! Le Mirto di Sardegna, fabriqué à base des baies de myrte présentes localement se boit de préférence très froid, et avec modération, évidemment.

FAQ Où aller en Sardaigne pour une semaine ?

Pour vos vacances en Sardaigne, si vous êtes à la recherche de paysages somptueux, optez pour la Costa Smeralda et l’Archipel de La Maddalena, à deux pas des Bouches de Bonifacio. Ces destinations sont parfaites pour les familles avec des enfants et pour profiter du calme et d’une nature sauvage.



Quelle est la meilleure période pour partir en Sardaigne ?

La meilleure période pour partir en Sardaigne est en été, de juin à septembre. Les températures y sont chaudes, le climat sec (vous évitez donc la pluie), et les paysages révèlent toute leur beauté. Vous pouvez facilement vous baigner et profiter de l’île.



Où aller en Sardaigne pour la première fois ?

Si vous voyagez en Sardaigne pour la première fois, nous vous conseillons de découvrir la capitale Cagliari. Vous y trouverez un patrimoine exceptionnel, et une proximité avec la côte sud et sud-ouest où de superbes panoramas vous attendent.



Quelle est la plus jolie partie de la Sardaigne ?

Même si l’île est magnifique dans son intégralité, l’un des plus beaux endroits de la Sardaigne est la région d’Alghero, avec notamment la grotte de Neptune, le complexe nuragique de Palmavera et les plages paradisiaques de la côte.







