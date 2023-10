GNV consolide sa reprise post-pandémique, en partie grâce aux agences

Lors des GNV Awards, la compagnie de ferries, en plus de la désignation de ses agences Elite considérées comme les meilleures a également annoncé la création d'une nouvelle catégorie d'agences partenaires, la catégorie Premium.



Elle est dédiée aux dix opérateurs qui se démarqueront non seulement au niveau de leurs performances commerciales mais aussi par leur degré de collaboration avec GNV, en termes de savoir-faire et de synergies.



La nouvelle catégorie pourra également bénéficier d'avantages supplémentaires par rapport aux agences Elite, comme un compte clé dédié, un service de réservation privilégié, des réductions et des prix spéciaux…



Bien que ne communiquant pas sur ses résultats financiers, GNV affirme se consolider sur tous les marchés. « Après les années Covid, c’est exactement ce que nous faisons en France. Nous renforçons nos positions et ensuite nous pourrons nous projeter sur de la croissance » conclut Tania Carpentier.