GNV prolonge le black friday avec la Cyber Week

Sont également concernées par cette réduction : la Tunisie, pour laquelle des ferries sont prévus chaque semaine depuis les ports de Civitavecchia et de Palerme à destination de Tunis, en plus de la ligne bi-hebdomadaire Gênes -Tunis, qui devient tri-hebdomadaire en haute saison, et l’Albanie, avec sa ligne journalière, depuis les ports de Bari et de Duraz.



Il sera en outre possible de choisir de voyager vers la Sardaigne ou la Sicile.. Pour la Sardaigne, la compagnie propose 6 départs par semaine depuis les ports de Civitavecchia et Olbia et 2 départs par jour pour les lignes Gênes-Olbia et Gênes-Torres.



Pour la Sicile, GNV opère avec des ferries assurant une liaison journalière depuis et vers Palerme avec Gênes et Naples, des lignes depuis Civitavecchia vers Palerme et Termini Imerese et une liaison maritime Naples-Termini Imerese.