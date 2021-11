GNV : 2 jours de promotions pour le Black Friday

Sont également concernées l’Albanie avec sa ligne journalière depuis les ports de Bari et de Duraz et les lignes du marché italien à destination de la Sardaigne.



La compagnie propose une liaison entre Civitavecchia et Olbia, avec 6 départs par semaine depuis les deux ports et des liaisons Gênes-Olbia et Gênes Torres, avec 2 départs par jour pour les deux lignes.



En Sicile, GNV opère en revanche avec des liaisons journalières depuis et vers Palerme avec Gênes et Naples, des lignes depuis Civitavecchia vers Palerme et Termini Imerese et une liaison Naples-Termini Imerese.



Une offre qui permet de relier la Sicile aux principaux ports de l'arc tyrrhénien.