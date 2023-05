GNV invite ses agences partenaires à Marseille

La cinquième édition du concours « Cap Gagnant » de GNV, opérant en France, en Belgique, en Tunisie et au Maroc se poursuit.Pour fêter son 30ème anniversaire, la compagnie va inviter ses clients agents de voyages à un événement animé et convivial face à la Grande Bleue, à Marseille le 9 mai.Cap Gagnant compte déjà plus de 120 agents de voyages qui participent régulièrement aux sessions de jeux ludiques et plus de 1250 participations enregistrées aux jeux fin avril.Cette 5e édition se poursuivra jusqu'au 6 juillet.Le mécanisme est très simple, après s’être inscrit, gratuitement, les agents de voyages accèdent à une plateforme en ligne dédiée qui propose une série de jeux et de défis amusants : quiz, winning crush, blind test, instant gagnant).Ils peuvent remporter des bons Amazon,des Apple Watch, en passant par des trottinettes électriques ou des casques stéréo, etc… jusqu’au premier prix final, le plus important et le plus convoité: une Vespa Piaggio.Tous les quinze jours, les agences de voyages reçoivent de la part de GNV une invitation à participer aux différents jeux programmés pendant les deux semaines suivantes.