GNV ouvre une nouvelle liaison entre l'Espagne et le Maroc

GNV annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne entre l’ Espagne et le Maroc. A partir de mercredi 20 juillet, le navire GNV Aurelia relieraLe voyage inaugural de cette nouvelle ligne débutera à Almería, en Espagne, à 22h30 mercredi 20 juillet. Avec cette nouvelle ligne, la compagnie augmente le nombre de départs et renforce sa présence sur le Marché Marocain, et élargira encore les liaisons entre l'Espagne, l'Italie et la France et le Maroc, commencées en 2007.Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger, Barcelone-Nador et la nouvelle Almería-Nador.