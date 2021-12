La GNV double sa capacité d'accueil vers les Baléares

Les clients pourront rejoindre les Baléares avec les navires déjà mis en service :



● GNV Bridge mis en service en 2021, dernier né de la flotte, 1000 passagers répartis dans 153 cabines et 4 suites

● GNV Sealand mis en service en 2009, 880 passagers répartis dans 109 cabines et 2 suites

GNV ajoute les deux navires :

● M/S Tenacia mis en service en 2008, 900 passagers

● M/S Majestic mis en service en 1993, 1790 passagers, répartis dans 341 cabines et 19 suites



Les clients pourront bénéficier du meilleur confort, navires entièrement climatisés, cabines sanitaires complets, espace jeux pour les enfants, boutique, snack, bar, self restaurant, et ce dans le respect le plus strict des règles sanitaires, GNV a été la première compagnie à recevoir la "Biosafety Trust Certification", délivré par l'organisme RINA, pour prévenir et atténuer la diffusion d'infection dans les lieux d'agrégation.