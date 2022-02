GNV lance sa saison des salons

La foire internationale Fitur a eu lieu à Madrid du 19 au 23 janvier 2022. C’est le premier salon de l’année auquel la Compagnie a décidé de participer et de lancer la saison des salons internationaux. Avec cette participation, GNV a témoigné de son engagement à être présent sur le territoire espagnol, tout en renforçant les liaisons entre Barcelone et Valence avec les îles Baléares : Palma de Mallorca, Ibiza et Minorque.



Le salon Fitur a ouvert la saison à d’autres événements importants auxquels GNV participera avec son propre stand : Bruxelles, Cologne, Milan, Paris, etc.



Tout cela pour témoigner de la volonté d’être présents sur le territoire européen de manière tangible et de devenir leader dans le transport maritime international.



La Compagnie a en effet un réseau de vente dense sur tout le territoire européen et nord-africain avec ses commerciaux et bureaux qui se trouvent en France, Espagne, Allemagne, Tunisie et Maroc.