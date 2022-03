GNV relance son jeu concours "Cap Gagnant"

Depuis le 10 mars, GNV a renouvelé son jeu concours destiné aux agences de voyages.

Celui-ci a un nouveau format et pour la première fois, outre les agences de France, Belgique et Tunisie ; pourront participer également les agences marocaines.



Le concours représente un moment important de communication entre GNV et les agences qui jouent afin de mieux connaître les produits et les nouveautés qu’offre la Compagnie.