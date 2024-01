MSC Croisières célèbre la nouvelle année avec une campagne TV

Sur le thème « Révéler la beauté du monde », la nouvelle campagne de communication magnifie la beauté des escales, des excursions et de la vie à bord. Sans oublier d’insister sur la famille, « le segment sur lequel on a le plus grandi en 2023 ». Dans son discours aux partenaires, Patrick Pourbaix n’a pas manqué de rappeler que l’an dernier, « c’est l’année où l’on a établi le plus grand nombre de passagers pour une compagnie de croisières en France, presque 300 000 ».



La barre des 300 000, ce sera donc pour cette année. Un objectif devenu possible car au « travail des agents de voyages » qui concourent dans le même temps à la démocratisation d’un produit resté « longtemps méconnu en France mais qui ne cesse d’augmenter. On sent vraiment un changement » a conclu Patrick Pourbaix.