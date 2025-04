Cet été, cap sur la Méditerranée orientale avec MSC Croisières !

Les charmes de la Grèce et de la Turquie au départ de Rome

MSC Croisières propose cet été de découvrir les charmes de la Grèce et de la Turquie au départ de Rome (Civitavecchia), à bord de MSC Divina tous les vendredis entre mai et octobre.



En Turquie, les passagers découvriront une jolie ville méconnue : Izmir au bord de la mer Egée. La troisième ville du pays offre de nombreux lieux à visiter tels que l’Agora, véritable musée à ciel ouvert où les vestiges de l’ancienne cité de Smyrna. Une ville non seulement culturelle mais aussi agréable avec sa grande promenade aménagée pour flâner en bord de mer.



Le navire fera ensuite cap vers deux des îles grecques parmi les plus célèbres : Mykonos et Santorin. Reconnues pour leurs paysages typiques de la région, ce sont des îles propices à la fête et à la découverte de cette architecture si particulière des maisons au dôme bleu.



Pour finir ce voyage en beauté, quoi de mieux que de découvrir une ville à l’identité unique et caractéristique du sud de l’Italie : Naples. L’occasion de déguster une authentique pizza napolitaine dans les petites ruelles de la ville, d’admirer le Vésuve qui surplombe la cité et de visiter le site archéologique de Pompéi ou la petite île de Capri.



Croisières de 7 nuits, de mai à octobre 2024, à bord de MSC Divina à partir de 679 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Croisières également disponibles avec le forfait « Vols & Croisière » pour une solution tout-en-un. Prix à partir de 1 069 € par personne vols aller-retour vers Rome inclus.