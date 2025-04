GNV renforce sa flotte en Méditerranée avec le GNV Orion

Le GNV Orion affiche un tonnage brut d’environ 52 000 tonnes, une longueur de 218 mètres, une largeur de 29,60 mètres et peut atteindre une vitesse maximale de 25 nœuds. Il offre unerépartis dans 433 cabines et peut transporter jusqu’à 3 080 mètres linéaires de chargement. Par rapport au GNV Polaris , il dispose d’environ, ce qui permet à la compagnie de renforcer son réseau, notamment dans la gestion des pics saisonniers.Le navire se distingue par des «» permettant de réduire de plus de 30 % les émissions de CO₂ par charge transportée par rapport aux unités actuelles de la flotte. Il est équipé pour le cold ironing, une technologie qui autorise la connexion au réseau électrique à quai, contribuant à la diminution des émissions ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement sonore dans les ports.Des systèmes avancés desont également présents, notamment des systèmes d’épuration des gaz d’échappement (EGCS) et de réduction catalytique sélective (SCR), conformes aux exigences de l’IMO Tier III. Le navire intègre d’autres «» telles que le recyclage de la chaleur par turboalternateur, l’utilisation d’onduleurs pour l’optimisation de la charge électrique des pompes et des ventilateurs, ainsi que l’éclairage LED généralisé. La conception de la coque, des bulbes, des hélices et des gouvernails a été optimisée, tout comme l’application d’une peinture au silicone pour réduire la consommation de carburant liée à la propulsion.Avec cette nouvelle unité, GNV poursuit la, qui compte 26 navires opérant sur 33 lignes dans 8 pays, dont