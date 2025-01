Travel planner : Warrior Road Trip, nouveau cas d'exercice illégal de la profession ? [ABO]

La gérante de Warrior Road Trip se présente comme une travel planner exerçant a priori son activité depuis la France pour une clientèle de touristes bi-nationaux franco-algériens, tout en encaissant une partie des prestations de voyages. Mais qu’en serait-il pour les clients, si elle était une agence réceptive basée en Algérie ? La loi serait-elle la même ?



« Tout dépend de la manière dont la commercialisation est effectuée , explique Guillaume Beurdeley. C'est-à-dire qu'un opérateur non européen - comme c'est le cas pour l'Algérie qui est en dehors de l'Europe - qui dirige son activité très clairement vers le territoire français n'a pas besoin d'être immatriculé, mais doit justifier des critères qui sont conformes au droit français, notamment avoir une garantie financière.



Cela signifie que l’agence réceptive algérienne, par exemple, n’a pas besoin d'immatriculation, mais devrait, si elle dirige clairement son activité vers la France, avoir une garantie financière, pourquoi pas à l’APST, chez Groupama ou un autre garant reconnu ».



Autre cas de figure : « un voyageur peut parfaitement se rendre sur le site Internet d'une agence étrangère et, de manière proactive, chercher à contracter avec cet opérateur étranger qui ne cible pas particulièrement son activité vers la France. Dans ce cas on ne pourra pas reprocher au site étranger de ne pas avoir les garanties françaises, et de ne pas respecter le droit français, étant donné que c’est le consommateur qui est allé de manière proactive à sa rencontre ».



Et de résumer : « La règle pour les opérateurs étrangers extra-européens est donc la suivante : si on dirige son activité vers la France, on doit respecter les règles françaises. Si c'est le client qui fait la démarche personnelle d'aller voir un opérateur à l'autre bout du monde, dans ce cas-là, c'est au consommateur de s'adapter aux règles locales . »