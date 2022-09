Calculer l’empreinte carbone en ferry, c’est enfin possible

Prenons, au hasard, une traversée Marseille - Ajaccio.



Je préfère la faire de nuit - pour profiter un maximum de mes vacances. Je ne conduis pas : pas de voiture. Pas de cabine non plus, puisque je suis jeune et fringante, et aucune consommation à bord, je préfère me préparer mon casse-croute.



Résultat : mon aller-retour me coutera 50kg de CO2.



Par comparaison, le site Greentripper m’annonce 0,18 tonnes de CO2 pour le même trajet en avion - 1 tonne, si j’ajoute l’aller-retour en navette entre Marseille et l’aéroport.



Me voici donc rassurée : en me basant sur le rejet de gaz à effet de serre, ( « nous limitons ici notre travail à l’étude des GES, pas aux SOx, ni NOx etc » explique Bon Pote) pour calculer mon empreinte carbone, j’ai donc raison de prendre le ferry, et je peux désormais le prouver.