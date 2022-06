Transport : comment calculer l’empreinte carbone d’un trajet ? 🔑

Et pourquoi ne pas aller plus loin, et calculer votre empreinte carbone sur une année ? Une bonne manière d’avoir une visibilité concrète sur nos actions.C’est ce que propose Carbon Footprint, mais vous pouvez aussi vous baser sur :Celui de l’Adème, nos gestes climat , le plus facile d’accès et le plus didactique.Celui du WWF Suisse , est le plus complet. Mais il n’est pas adapté à la France et certaines données sont différentes : le niveau de vie (et donc, les dépenses ménagères) ou bien le coût carbone des institutions.Et MyCO2emission , le plus basique, mais qui a le mérite d’être rapide et de donner une première vue d’ensemble pour ceux qui souhaiteraient se lancer !