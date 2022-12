Avec Co2Cotte, Maeva.com veut "faire de l’écologie un critère de choix"

TourMaG.com - C'est votre ambition, de pousser l'utilisation du calculateur au maximum ?



Nicolas Beaurain : Oui et non : on espère qu'il sera utilisé un maximum mais le nombre de voyageurs qui calcule nous intéresse moins que la transformation. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir mesurer si cela a été utile, si on va au-delà du calcul. Est-ce que ça bouge ou pas, est-ce que ça permet ou non une prise de conscience et un changement dans la consommation du voyage.



Là, on sera super fier d'avoir participé à une transformation. Mais on ne s'arrête pas là, si on veut effectivement faire de l'écologie un critère il faut aussi pousser les hébergements éco-engagés.



Anne-Laure Duno-Taquet : C'est d'ailleurs dans notre stratégie RSE ! Depuis 2019/2020 on construit une stratégie de mise en mouvement de toutes nos parties prenantes.



On travaille à imaginer des solutions pour accélérer la transition du secteur de l'hébergement de vacances, par exemple le programme Maeva Respire pour notre franchise camping, un programme de transition sur 3 ans, avec des sujets comme la biodiversité, un volet locavore, des formations...



Pour la gestion saisonnière, on accompagne les propriétaires sur la rénovation notamment…



Nicolas Beaurain : Oui, on met en mouvement et on ne va pas lâcher ! On veut que l'écologie devienne un critère de choix du voyageur.