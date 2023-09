L'outil H-Carbon séduit 40% des clients Hcorpo

Dans sa politique RSE, l'entreprise qui prépare un voyage d'affaires a deux gros postes à gérer : le transport et l'hôtellerie.



Pour le premier point, il lui appartient de choisir le moyen de transport adapté et si possible la destination.



Pour le second en revanche, c'est plus compliqué. Il existe peu d'outils pour choisir un établissement en fonction de son empreinte carbone.



Pourtant, si l'on en croit HelloCarbo, « une nuit d'hôtel représente environ 10,5kg de CO2 dégagés dans l’atmosphère. Démultiplié par le nombre de nuitées et de chambres, l’impact environnemental d’un hôtel peut vite devenir conséquent » .