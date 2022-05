Appli mobile TourMaG



Gérard Feldzer s’engage pour les Césars du Voyage Responsable Il devient président du jury

Gérard Feldzer, figure du tourisme durable et du transport décarboné sera le président du jury de la première édition des Césars du Voyage Responsable. Il nous explique pourquoi il s'engage.

Rédigé par Juliette Pic le Mercredi 4 Mai 2022





Impliqué à la fois en politique et dans l’associatif, il est sur tous les fronts et cela ne semble pas près de s’arrêter.



Après quelques années de chroniques sur France Info, il travaille aujourd’hui au (re)lancement d’un media vidéo qu’il avait laissé de côté (on ne peut pas tout faire), pour LCP et, déjà, France Info à l’époque.



Faire émerger des solutions et accélérer la transition TourMaG.com - Vous êtes très engagé, politiquement et dans l’associatif, autour de l’écologie et du transport auprès de Futura Mobility et Carwatt : vous ne devez pas vous ennuyer !



Gérard Feldzer : J’ai été directeur de campagne de Nicolas Hulot, et puis un peu plus de quatre ans élu EELV au Conseil Régional d’Île-de-France et président du comité régional du tourisme (CRT). J’ai voulu insuffler une notion de tourisme durable, verdir l’accueil, essayer de travailler sur les labels… Mais il y avait des blocages politiques et j’ai arrêté.



Avec Futura Mobility on réfléchit sur l’innovation et les réponses écologiques pour le transport. C’est un think tank qui cherche à faire émerger des solutions vertueuses.



À côté, on travaille avec Bertrand Picard sur le terrain avec Carwatt, dont la mission est d’accélérer la transition retrofit, à savoir : transformer des moteurs thermiques en moteurs électriques.



On travaille notamment avec des acteurs du tourisme comme Voyageurs du Monde, on électrifie des véhicules de croisière fluviale, des 4×4. On crée de l’économie (le retrofit c’est moins cher que faire venir des batteries neuves de Chine) et on fait fonctionner l’emploi local.

TourMaG.com - Il y a aussi un volet humain avec Aviation Sans Frontières et Zebunet ?



Gérard Feldzer : Oui, avec Aviation Sans Frontières on rentre dans le dur : on sauve des gens dans des villages isolés.



On transporte 20 tonnes de médicaments et des produits de première nécessité qui ne peuvent pas passer par les routes, trop dangereuses ou impraticables, on transporte des enfants malades dans les hôpitaux, on organise aussi des chantiers d’insertion, des journées évasion... Je découvre un milieu bénévole vachement bien.



Et puis en termes de solidarité, il y a aussi



« Un week-end à Dubaï, c’est un gâchis et c’est absurde ! » TourMaG.com - Pour vous, c'est ça aussi le tourisme durable, créer un échange et participer à la vie économique des personnes ?



Gérard Feldzer : Complètement. Pour moi, il y a deux ruptures essentielles. La première, c’est une rupture comportementale : le voyage ne doit plus être un produit de consommation et d’opportunité, mais un échange culturel, la rencontre entre deux mondes.



TourMaG.com - Et la seconde ?



Gérard Feldzer : La seconde est technologique, il faut massivement investir dans les transports, des solutions commencent à émerger, il faut donner aux progrès les moyens d’exister.



Il faudrait 40 milliards aujourd’hui pour se donner les moyens. On a eu des ambitions avec le Concorde, basées sur la vitesse, ayons d’autres ambitions.



TourMaG.com - Vous pensez que le tourisme devrait changer de modèle ?



Gérard Feldzer : Il faut éviter de tomber dans l’écologie punitive, mais on doit avoir un tourisme intelligent et le voir différemment. Un week-end à Dubaï, c’est complètement dingue, c’est un gâchis et c’est absurde ! Il faut redonner du sens et pacifier le tourisme.

« C’est valorisant pour tout le monde et bon pour les affaires » TourMaG.com - Aujourd’hui, vous vous engagez pour les Césars du Voyage Responsable, pourquoi ?



Gérard Feldzer : Je le fais parce que je veux montrer qu’économie et écologie vont de pair. C’est une vitrine qui montrera des exemples aux professionnels du tourisme. Il faut faire connaître ceux qui veulent être vertueux et participent à la progression du tourisme durable.



TourMaG.com - Vous pensez que cet événement peut servir à ça, créer une émulation ?



Gérard Feldzer : Aujourd’hui, le tourisme, c’est 10 % des émissions de gaz à effet de serre (Ges), dont 90% sont dues à l’avion. Alors forcément, les pros se posent la question : « pourquoi isoler mon hôtel ou acheter du local quand je ne représente que 10 à 15% du problème, ça ne sert à rien ! » . Mais si, ça sert !



C’est valorisant d’être un écoacteur, et d’être un écotouriste aussi. C’est valorisant pour tout le monde et bon pour les affaires. Mais il faut les y aider.



C’est politique, il faut à la fois des aides, et aussi les encourager, leur montrer l’exemple, montrer que c’est moins cher et que c’est valorisant. Et c’est à ça que sert ce type d’événement.

« La rencontre du monde des affaires, du tourisme et du politique » TourMaG.com - Vous parliez de lien économie / écologie, est-ce que les Césars du Voyage Responsable peuvent participer à montrer cette connexion ?



Gérard Feldzer : Le tourisme, c'est 10% du PIB. Et cet événement, c’est aussi la rencontre du monde des affaires, du tourisme et du politique. C’est un bon moyen de montrer que tout est lié.



C’est un levier qui tape au porte-monnaie, en montrant qu’économiquement, travailler en direct avec un producteur local, c’est redonner un coup de fouet à l’agriculture paysanne et bio. C’est un mouvement global qui bénéficie à tous et que le politique doit soutenir.



TourMaG.com - Et comment les Césars du Voyage Responsable peuvent-ils encourager les professionnels à s’engager ?



Gérard Feldzer : En récompensant les initiatives durables, on encourage par tous les bouts les initiatives. Il faut montrer qu’il y a d’autres solutions, plus vertueuses, qu’on doit sortir de la vision du 20ᵉ siècle où on cherche l’efficacité, point.



Alors si je peux filer un coup de main, tant mieux, j’y vais !

Les Césars du Voyage Responsable Rappelons que TourMaG et le Petit Futé organisent "Les Césars du Voyage Responsable".



Forts d’une audience mensuelle de plusieurs millions d’internautes, les deux titres assureront la promotion BtoBtoC des projets candidats.



Cet événement débutera en septembre 2022 avec la phase des votes qui durera jusqu'en février 2023.



La cérémonie des Césars du Voyage Responsable, quant à elle, aura lieu en mars 2023.



Si vous souhaitez candidater, prenez rendez-vous ci-dessous avec Fabien da Luz, DG associé de TourMaG.com.



