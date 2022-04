Cela a déjà été débattu au sein d'Air France.



Le projet ne s'est pas fait, car il y a des intérêts privés. Albert Einstein a dit une phrase qui résume assez bien la situation "deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue."



Chacun a ses chapelles, c'est dommage.

Une taxe en plus, c'est toujours mal perçu.



Il existe pourtant des circuits de compensation carbone dont l'industrie touristique doit s'emparer. Total utilise le certificat d'économie d'énergie (C2E) et d'autres grands groupes, alors pourquoi pas le voyage ?



Le C2E repose sur le principe suivant : à chaque fois qu'une entreprise peut prouver qu'elle change une façon de consommer, plus vertueuse, alors elle fait la différence avec le prix carbone et le gouvernement verse la différence.



C'est assez peu connu, mais il vise à promouvoir les économies d’énergie. Le C2E peut devenir un levier dans le secteur pour faire la bascule.



A "Tree for you" les voyageurs bénéficient d'une déduction fiscale, donc sur les 3 euros versés, cela ne lui coute qu'un euro. C'est une aide fabuleuse.