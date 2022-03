Hyperloop : TransPod lève 500 millions d'euros, pour quelles ambitions ?

Nous sommes fières d’être la première et seule entreprise à confirmer un financement de plusieurs milliards de dollars pour un projet d'infrastructure de transport par tubes, et de s’engager ainsi à stimuler la croissance en Alberta par le biais d'une innovation de rupture et de partenaires solides

Le véhicule est en phase finale de tests à Toronto et à Limoges où on travaille sur la programmation. L’ensemble du véhicule est composé de 40 sous-systèmes et le démonstrateur va en valider 15,

Le fonds d'investissement britannique a émis un accord pour fournir un financement combiné de 550 millions de dollars, via un contrat cadre EPC (Ingénierie, Achats et Construction) afin d’accélérer le", a déclaré Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de TransPod.Installées non loin de Limoges les équipes de TransPod s'affairent pour mener à bien la construction d'un centre technique et une piste d’essais. Le déboisement est terminé et le terrassement doit débuter." confiait Sébastien Gendron, en septembre 2021, à nos confrères du Populaire du Centre. Dans une étude publiée récemment au sujet de la ligne entre Edmonton et Calgary, révèle queA court terme, une partie de la somme débloquée doit permettre à la recherche et développement, d'obtenir des permis de construire, de faire une évaluation environnementale et réaliser une acquisition de terrains.