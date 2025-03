Start-up : Voyage Privé repart à la recherche des pépites du secteur !

En 2021, Voyage Privé a affirmé ses différents engagements en devenant une société à mission.



Sa raison d’être, « Ensemble, provoquer les possibles », répond à une volonté de se positionner en tant qu’acteur du changement, d’avoir un impact positif sur la société, de servir de tremplin et de terres d’opportunités à tous les projets mobilisant talents et énergie en vue d’une évolution.



Les équipes de Voyage Privé ont le désir d’accompagner des entrepreneurs talentueux et de soutenir leurs projets, en leur consacrant le temps et l’énergie nécessaires

Les critères de sélection seront l’originalité du projet, son niveau de maturité, la capacité des experts de Voyage Privé à accompagner l’équipe entrepreneuriale et, bien entendu, l’enthousiasme de celle-ci.A l'issue de ce processus, 2 start-up seront sélectionnées pour bénéficier de deux mois d’accélération.Durant ce programme, les gagnantes recevront un coaching personnalisé, des insights tourisme, participeront à des ateliers et un partage de connaissance de la part du géant du tourisme." explique le communiqué de presse.Parmi les jeunes pousses à avoir remporté l'évènement nous retrouvons des noms comme Odysway,