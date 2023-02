Start-up : deux nouvelles pépites dans le tourisme !

En réunissant le leader français et le leader néerlandais, nous créons le champion européen de la distribution de vacances de plein air en ligne.



Ce rapprochement nous permet de devenir une vraie société multinationale et de renforcer notre proposition de valeur à destination de nos partenaires hébergeurs,

Deux entreprises qui ont réalisé des levées de fonds, à savoiretLe Collectionist est une entreprise fondée en 2014. Elle vise à devenir un acteur mondial du voyage de luxe et sur-mesure. La valeur de l'entreprise est évaluée entre 240 et 360 millions d'euros.De l'autre côté de la barrière,Une société dont la valeur est comprise entre 108 et 162 millions d'euros.La plateforme de réservation d'hébergement de plein air comptabilise près de 4.500 établissements dans 9 pays et se positionne de plus en plus comme un acteur européen du voyage. précisait en janvier dernier Jérôme Mercier, CEO de Campings.com.