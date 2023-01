Campings.com met la main sur le néerlandais Bungalow Booker

" L’acteur néerlandais enregistre un taux de pénétration du marché réceptif hollandais de 95% et compte plus de 800 établissements référencés en Europe du Nord. Ce rapprochement fait sens par la complémentarité des activités tant en termes de clientèle que d’offres d’hébergement, permettant aux clients de réserver dans les principales destinations de camping en Europe. Le nouveau groupe comptera près de 4500 établissements référencés dans 10 pays pour la saison 2023 ." indique un communiqué de presse.



Avec cette acquisition, Campings.com ouvre à tous ses partenaires hébergeurs en France et en Europe du Sud un accès privilégié à la clientèle néerlandaise et allemande ajoute le document. FerienparkSpecials.de a par exemple enregistré une croissance de +85% des réservations en 2022.



Jérôme Mercier, CEO de Campings.com a déclaré : "En réunissant le leader français et le leader néerlandais, nous créons le champion européen de la distribution de vacances de plein air en ligne.



Ce rapprochement nous permet de devenir une vraie société multinationale et de renforcer notre proposition de valeur à destination de nos partenaires hébergeurs. C’est une étape significative de notre développement et nous avons pour objectif de continuer à rassembler les meilleures équipes en Europe qui partagent notre vision et nos ambitions."



La France est le premier parc de campings en Europe (33% des établissements). En 2022, Les vacanciers néerlandais et allemands ont représenté 16% des réservations internet dans les campings de l’hexagone (+3 pts vs 2021*) ajoute Campings.com.



Après une croissance de ses réservations de +30% en 2022, le site vise un volume d’affaires supérieur à 200 millions d'euros dès 2023.