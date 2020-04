Baromètre Campings.com : "la France, destination refuge pour cet été"

Campings.com, spécialiste de la réservation d’hébergements de plein air (HPA) sur Internet a interrogé une nouvelle fois sa communauté pour suivre l’évolution des préoccupations des Français et leurs intentions de vacances après la crise sanitaire.



Cette seconde vague du baromètre “Confinement, peut-on encore rêver de vacances” révèle que la situation sanitaire reste la première préoccupation des familles (74% en recul de 4 points).



Vient ensuite l’inquiétude liée à la situation économique qui enregistre une augmentation significative en 15 jours (11% vs 7%).



La France, destination refuge : la tendance se confirme. La majorité des familles envisagent toujours leurs prochaines vacances en France (90% - chiffre stable). Une démarche de soutien envers le tourisme et l’économie nationale semble toujours être le moteur des répondants (40% - chiffre stable). Près de la moitié de ces Français comptent toujours réserver leurs vacances dans les 30 jours après la fin de la période de confinement.