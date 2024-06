Le futur des trains de nuit n'aura pas lieu...

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons la mort d’un rêve. La mort d’une téléportation européenne. D’un voyage vers un monde meilleur.



Midnight Trains s’éteint aujourd’hui entouré de ses proches et de ses amis,

En 2021, ses clichés numérisés ont fait rêver de nombreux acteurs du tourisme et les esprits rêveurs d'un tourisme plus vert, sans être moins confortable. Midnight Trains sortait de l'anonymat avec la volonté de faire redescendre sur terre les adeptes de l'avion long et moyen-courrier.Pour réaliser ce retour sur le plancher des vaches, la promesse était belle :Et malgré ce projet hors normes et dans l'air du temps," a-t-il introduit dans une lettre pour annoncer la nouvelle