L’appli Itinair’bis s’implante en Ile-de-France

Etant en discussions avec d’autres territoires, tels que les Hauts-de-France ou le Centre-Val de Loire, le duo entend couvrir « le maximum de la France à horizon 2026 ». Une V2 du site et de l’appli devrait aussi sortir prochainement.



Concernant le modèle économique, il repose sur l'achat d'espace par les institutionnels et acteurs du tourisme, mais surtout sur la création de contenus, de podcasts en particulier.



Pour l’utilisateur final, « un contenu qualitatif et différenciant » déclarent-ils. « L’idée, c’est de raconter la petite histoire du soir, celle qui fait rêver et fait place à l’émerveillement » résume Albane de Maigret.



Selon elle, « 17 millions de Français écoutent aujourd’hui des podcasts, avec en tête ceux ayant trait à la culture. C’est donc un genre tout à fait pertinent et approprié » explique celle qui possède « une expérience de 25 ans en journalisme histoire et patrimoine ».