Trophées du Voyage Responsable : voici le nom des 4 gagnants !

"Le Ditex et la Fête des Voyages seront nos grands évènements du printemps. Cela tombe bien car cette saison coïncide avec un moment joyeux, lumineux pour nous. Donc j’espère qu’il en sera de même à Marseille où nous allons essayer de faire rayonner le soleil de l’Espagne."

a indiqué Maria José Gomez directrice de l'Office du Tourisme d'Espagne à Paris. L'Espagne met à l'honneur sur ces deux salons ses destinations de tourisme durable Le pays compte 16 parcs nationaux, les îles Canaries ont été désignées lieu de patrimoine d’Europe pour observer les baleines entre les îles de La Gomera et Tenerife et l'Organisation mondiale du tourisme a sélectionné deux villages espagnols parmi les Best Tourism Villages en raison de leurs engagements et de leurs valeurs telles que le développement durable.