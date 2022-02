L’Office Espagnol du Tourisme vous invite sur le salon Ditex 2022

En 2021, l’Espagne a ajouté un nouveau parc national à son actif, la liste en compte dorénavant 16. Il s’agit du parc national Sierra de las Nieves, au cœur de la province de Malaga. Si vous souhaitez le visiter, vous pourrez y admirer des sommets de presque 2 000 mètres d’altitude, le gouffre le plus profond d’Andalousie, un labyrinthe de grottes idéal pour les esprits les plus aventuriers, un arbre emblématique de l’Andalousie...



Les îles Canaries ont été désignées lieu de patrimoine d’Europe pour observer les baleines entre les îles de La Gomera et Tenerife. Elles sont sans nul doute un véritable paradis pour les espèces marines. Ce lieu incroyable est idéal si vous souhaitez observer les baleines ou les dauphins avec une approche durable.



L’Organisation mondiale du tourisme a sélectionné deux villages espagnols parmi les Best Tourism Villages en raison de leurs engagements et de leurs valeurs telles que le développement durable.

Le premier est Lekunberri, en Navarre, au nord de l’Espagne, où vous pouvez parcourir à vélo la voie verte de Plazaola et retracer le parcours d’Ernest Hemingway dans la région. L’autre village sélectionné est Morella, au nord de la région de Valence. Une petite promenade au milieu de ses rues vous fera oublier le temps. Ibères, Celtes, Grecs, Romains, Carthaginois et Arabes ont foulé ces lieux et laissé diverses traces de leur passage, faisant de Morella l’un des plus beaux villages d’Espagne.